Giertych zapowiada zawiadomienie do prokuratury po słowach agenta Tomka. Chodzi o pieniądze na "opłacanie prostytutek dla funkcjonariuszy CBA"

W związku z ujawnieniem przez byłego agenta CBA informacji o sprzeniewierzaniu publicznych pieniędzy przez kierownictwo tej służby, w przyszłym tygodniu Zespół do spraw rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury - przekazał koordynator prac zespołu poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, mówił w studiu "Superwizjera" TVN, że z pieniędzy publicznych opłacony został między innymi wyjazd dwóch funkcjonariuszy CBA do Wiednia, gdzie mieli oni spędzić czas "w domu publicznym".

Kaczmarek: pobyt w Wiedniu płacony był z pieniędzy podatników

Kaczmarek podał przykład wyjazdu do Wiednia. - Na polecenie Kamińskiego i Wąsika, pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - mówił były agent CBA.