Agencja Uzbrojenia: podpisano umowę z Saabem na dwa okręty rozpoznawcze dla Marynarki Wojennej

Niegroźną raną zakończyło się starcie z pytonem dla pięciolatka z Australii. Trzymetrowy wąż ukąsił go, po czym owinął się wokół kostki chłopca i wciągnął go do ogrodowego basenu. Na pomoc pospieszyli mu 76-letni dziadek i ojciec.