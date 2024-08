Biznesmen zamieszany w afery korupcyjne w państwowej agencji. Negocjował "kilkumilionowe zlecenie"

czytaj dalej

To, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, to jest intencjonalne omijanie ustawy o finansowaniu kampanii wyborczych, o finansowaniu partii politycznych - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Mówił, że poinformował PKW o "miażdżącym" dla PiS wyroku sądu w sprawie organizowanych pikników. Dodał, że oczekuje na uzasadnienie pisemne wyroku. - Mam nadzieję, że ono będzie jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez Państwową Komisję Wyborczą. I mam nadzieję, że to też będzie wzięte pod uwagę - powiedział.