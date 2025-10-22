Znikające nazwisko Kornhauser-Dudy. "Ludzie prezydenta zdziwieni"

Teoria numer jeden jest taka, że wszyscy już myśleli, że to się uda po cichu zrobić i że Narodowy Bank Polski już nie jest w centrum zainteresowania opinii publicznej - opisywał reporter TVN24 Radomir Wit w "Podcaście politycznym". Z Konradem Piaseckim dyskutowali o sprawie Agaty Kornhauser-Dudy, której nazwisko, według nieoficjalnych informacji, pojawiło się w bazie mailowej Narodowego Banku Polskiego jako doradczyni prezesa. Opisał też reakcję ludzi byłego prezydenta.
OGLĄDAJ "PODCAST POLITYCZNY" W TVN24+