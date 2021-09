Uchodźcy zatruci grzybami. Lekarze o stanie zdrowia sześcioletniego chłopca

Afgańczycy, którzy po ewakuacji z Kabulu trafili do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku, zatruli się grzybami, które mieli zebrać na terenie ośrodka. Po zatruciu dwaj mali chłopcy w stanie krytycznym trafili do warszawskiego Instytutu "Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD). W czwartek lekarze poinformowali o śmierci młodszego chłopca - pięciolatka.

Zatruty sześciolatek ma "wstępne objawy śmierci mózgu"

Pietraszek dodała, że "największą tragedią przy zatruciu muchomorem sromotnikowym jest to, że do zatrucia organizmu dochodzi, zanim wystąpią objawy". - Lecząc pacjentów, mamy bardzo małe okno czasowe i niewielkie szanse, żeby zdążyć. Zanim wystąpią objawy ze strony układu pokarmowego, ta toksyna krąży już w organizmie i czyni spustoszenie. My możemy tylko walczyć z wtórnymi objawami takimi jak niewydolność wątroby czy obrzęk mózgu. To bardzo trudna walka - wyjaśniała.