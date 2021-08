Afganistan. Michał Dworczyk: do ewakuacji zgłosiło się 250 osób

Do Kabulu poleciały trzy polskie samoloty wojskowe, które mają pomóc w ewakuacji z przejętego przez talibów Kabulu. Jak przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk do ewakuacji zgłosiło się 250-260 osób. To głównie współpracownicy polskiej misji w Afganistanie, ale też kilkoro obywateli Polski.