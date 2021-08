Wiceszef MSZ o ewakuacji i "warunkach operowania" na terytorium Afganistanu

Przydacz o decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie migrantów koczujących na granicy polsko-białoruskiej: To orzeczenie nie nakazuje Polsce złamania prawa, nie nakazuje Polsce wpuszczenia tych osób. Nawet Trybunał w Strasburgu wskazuje na naszą rację. Co do kwestii humanitarnych i pomocy, to było do przewidzenia, że Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie wskazywał na kwestie praw człowieka. Myśmy próbę udzielenia pomocy dokonali wcześniej. Jest gotowy konwój humanitarny.