Afgańczycy przed siedzibą MSZ proszą o pomoc dla bliskich

Po godzinie 10 w czwartek na Lotnisku Chopina wylądował ostatni, 14. samolot z ewakuowanymi z Kabulu. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz mówił wcześniej na konferencji prasowej, że podczas całej akcji ewakuacyjnej przetransportowano prawie 1300 osób , z czego nieco ponad tysiąc zostanie w Polsce przez najbliższy czas. Dodał, że nieco ponad 200 osób to są współpracownicy ewakuowani na prośbę innych państw i organizacji.

Afgańczycy proszą o wizy dla bliskich

W czwartek przed siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie zebrali się Afgańczycy, którzy mieszkają w Polsce od kilku lat. Przyszli ze zdjęciami i hasłami "Save our families", czyli "Ratujcie nasze rodziny", aby prosić o pomoc MSZ.

Jak mówią, chcą, aby ich bliscy dostali wizy do Polski, aby mogli mieć podstawę prawną do wejścia na lotnisko w Kabulu. Są gotowi sami zapłacić za ich podróż oraz pobyt w Polsce. Zaznaczają, że życie ich bliskich może być zagrożone, bo talibowie szukają bliskich tych, którzy już wyjechali.

- Nikt nie chce mieszkać w innym kraju, bo jest trudno, trzeba zaczynać od zera. Wszystko - język, pracę. Pracowałam w moim kraju w radiu, ale tutaj nie było łatwo mi znaleźć pracy - wyjaśniała jedna z protestujących. Dodała, że teraz chce zaprosić do Polski swoich rodziców. - Naprawdę tam nie jest bezpiecznie. Oni nie mogą tam mieszkać - mówiła łamiącym głosem.

- Mam kilka sióstr i wszystkie są tam. One też mają dzieci - mówiła. - Te dzieci mówią teraz, że muszą cały czas siedzieć w domu i pytają: a talibowie kiedy przyjdą nas zabić, dzisiaj, jutro, pojutrze? - dodała. Mówiła też, że wcześniej jej mąż pisał i dzwonił w tej sprawie do MSZ, ale bez efektu. Odpowiedziano mu, że lista do ewakuacji jest już zamknięta.