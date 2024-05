Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował we wtorek, że dokonano przeszukań m.in. u byłego szefa Orlenu Daniela Obajtka, lecz jego samego dotąd nie przesłuchano w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie nieprawidłowości jakie miały miejsce w Orlenie. Dotyczą one podejrzeń o nieprawidłowości podczas fuzji Orlenu z Lotosem, a także zaniżania ceny paliw jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Prokuratorzy przyglądają się także spółce córce paliwowego giganta - Orlen Trading Switzerland (OTS), która miała stracić ponad 1,5 mld złotych wypłaconych jako zaliczki kontrahentom, którzy nie zrealizowali dostaw. Z kolei Onet tego samego dnia napisał o tym, że były już prezes OTS, pochodzący z Libanu Samer A., jest podejrzewany o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah. Wszystkie te doniesienia są komentowane przez zagraniczne media.

Swissinfo: spółka bez nadzoru, dokumentacji i weryfikacji

Reuters: rząd zbada powiązania Obajtka

Spiegel: fuzja niekorzystna dla spółki i państwa polskiego

"Prokuratura rozpoczęła już śledztwa w co najmniej dwóch innych podejrzanych sprawach związanych z Orlenem. Wiąże się to ze sprzedażą udziałów rafinerii i kontrowersyjną fuzją spółek, co było niekorzystne dla spółki i państwa polskiego" – wyjaśniono.