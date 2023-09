Politycy Zjednoczonej Prawicy o aferach obozu władzy. "Jakich aferach? Pierwsze słyszę"

"Pierwsze słyszę"

- Wy się interesujecie nie tym, co potrzeba. (...) Afery to ma Platforma Obywatelska i poprzednie władze PO-PSL i państwo niech się zajmują z TVN-u tamtymi aferami. (...) Ja nie przypominam sobie, żeby (za rządów Zjednoczonej Prawicy - red.) były jakieś bardzo poważne afery - stwierdził w odpowiedzi na pytania reportera "CnB" poseł PiS Waldemar Andzel.

Tadeusz Cymański, pytany o tę kwestię, odpowiada: - Afery władzy? Nie interesuję się tym. (...) Jeżeli ktoś umarza, to robi to konkretny prokurator, w konkretnej prokuraturze i stawia konkretne nazwisko, podpis i bierze za to pełną odpowiedzialność. To nie jest tak, że na wieki wieków będzie musiał za wszystko odpowiadać, jeżeli ktokolwiek postawi mu takie pytanie. (...) Wina w sądzie musi być udowodniona w sposób bezsporny. Do tego czasu każdy może się cieszyć, mieć nadzieję, poczuciem tej niewinności.