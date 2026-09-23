"Za dużo nie wymagali" - tak były pracownik Zondacrypto podsumowuje spotkania w resorcie finansów za rządów PiS

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4 września 2026 roku. Premier Donald Tusk zwraca się w Sejmie do polityków Prawa i Sprawiedliwości: "To, że ludzie Zondacrypto, z tego środowiska, wpływali od dłuższego czasu, czy próbowali wpływać, na działania waszego rządu, waszych instytucji, nie ulega wątpliwości".

Zaraz ma się odbyć głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Premier sugeruje, że niechęć opozycji i prezydenta do tej ustawy wynika z uwikłania tych środowisk we współpracę z branżą krypto. Przytacza przykład, który miał zaczerpnąć z prokuratorskich akt za zgodą prokuratora generalnego Waldemara Żurka:

"Jedno z pierwszych spotkań w tej sprawie, 28 kwietnia 2018 roku, miało miejsce w Ministerstwie Finansów. Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców; Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora, oraz Krzysztof Piecha [prawidłowe nazwisko: Piech - red.], autor koncepcji Konfederacji, jeśli chodzi o ustawę o kryptowalutach" - mówi Tusk. I dalej:

Nie ma jasności, z kim w Ministerstwie Finansów spotykali się ci panowie, chociaż spotkanie trwało długo, a zaproszenie było wystosowane na wiceministra finansów, pana Gruzę, dzisiaj doradcę prezydenta Nawrockiego. premier Donald Tusk Sejm, 4 września 2026

Na sali konsternacja, lecz opozycja pozostaje nieugięta. Rządząca koalicja po raz trzeci nie pozyskuje większości do odrzucenia weta Karola Nawrockiego. Zabrakło 25 głosów. W całości za utrzymaniem weta głosują kluby PiS, Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego i Konfederacji.

To było do przewidzenia - chociaż to głosowanie odbywa się już w dniach, gdy afera wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto eskaluje: prokuratora informuje o kolejnych zatrzymaniach.

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Podczas gdy jedni dyskutują, czy premier miał prawo ujawnić zawartość prokuratorskich akt - inni zastanawiają się, o jakim spotkaniu mówił. Kto brał w nim udział i czego dotyczyło.

Tu zaskoczenie: w Ministerstwie Finansów nie ma śladu po spotkaniu, które miało się odbyć 28 kwietnia 2018 roku.

I kolejne: spotkań w resorcie finansów z przedstawicielami branży kryptowalut było więcej. Z dokumentów, które otrzymaliśmy, wynika, że co najmniej sześć. Ostatnie już po zaginięciu Sylwestra Suszka.