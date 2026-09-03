Rafał Zaorski ponownie w prokuraturze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Znany inwestor giełdowy Rafał Zaorski został w czwartek rano w asyście funkcjonariuszy doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zondacrypto.

Pytany był przez dziennikarzy, co stało się z pieniędzmi Sylwestra Suszka. - Nie mam pojęcia - odpowiedział. Dopytywany, czy je ma, powiedział: - Nie.

Rafał Zaorski wyprowadzany z siedziby delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach Źródło zdjęcia: PAP/Jarek Praszkiewicz

Zaorski przekonywał, że jest niewinny. Przekazał też, że składał zeznania w tej sprawie.

Rafał Zaorski, Jaromira W. i Anna P. doprowadzeni do prokuratury

Do prokuratury doprowadzone zostały też Jaromira W. i Anna P.

Jaromira W. to była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, późniejszej Zondacrypto. Anna P. to zaufana współpracownica Mariana W., która opiekuje się obecnie jego biznesami. To ona miała przejąć apartament Sylwestra Suszka po jego zaginięciu, wbrew wiedzy i woli rodziny.

Zatrzymani byli też w prokuraturze w środę. W czwartek zostali przesłuchani ponownie. O zakończeniu czynności poinformował przed godziną 15 prokurator generalny Waldemar Żurek. Zapowiedział, że o godzinie 17 odbędzie się briefing prokurator Anny Adamiak, rzeczniczki Prokuratury Krajowej.

W związku z zakończeniem czynności w śląskim wydziale PZ PK ws. dot. Zondacrypto zapraszamy dzisiaj o godz. 17.00 na briefing prok. Anny Adamiak w siedzibie Prokuratury Krajowej, ul. Postępu 3 w Warszawie. — Prokuratura (@PK_GOV_PL) September 3, 2026 Rozwiń

Zatrzymania w sprawie Zondacrypto

Te trzy osoby zostały zatrzymane w środę w swoich miejscach zamieszkania, które przeszukano wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. W środę przeszukano też pomieszczenia PKOl i UOKiK.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia tego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Na początku sierpnia zostało ono połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 roku.