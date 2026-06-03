Mama bez obiecanych pieniędzy. "Wykorzystano nas"

Julia Walczyk-Klimaszyk została objęta programem "Mamy Olimpijki" Źródło zdj. gł.: FOT. BORYS GOGULSKI/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL

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Program "Mamy Olimpijki" miał obejmować - jak czytamy na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego - "wszystkie polskie olimpijki, które urodziły dziecko pomiędzy 1 stycznia 2024 roku a 31 grudnia 2028 roku i przede wszystkim reprezentowały Polskę w igrzyskach olimpijskich w Paryżu 2024, lub będą reprezentować nasz kraj w nadchodzących XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 [program ruszył jesienią 2025 - red.], albo w Igrzyskach XXIV Olimpiady Los Angeles 2028. Kwota jednorazowego wsparcia to 50 tysięcy złotych".

- Wypłacone w tokenach - precyzował później prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

19 listopada 2025 roku ma miejsce oficjalny start programu "Mamy Olimpijki". W spotkaniu bierze udział, oprócz Piesiewicza, także przedstawiciel sponsora generalnego PKOl, dyrektor ds. ryzyka i compliance Zondacrypto Dawid Sendecki (18 kwietnia 2026 roku zrezygnował z pełnionej funkcji).

Programem objętych zostało 12 mam, na uroczystość przyjeżdża do Warszawy siedem, z dziećmi: Klaudia Breś (strzelectwo sportowe), Malwina Kopron (lekkoatletyka), Anhelina Łysak-Pacurkowska (zapasy), Dominika Putto (kajakarstwo), Aneta Stankiewicz (strzelectwo sportowe), Julia Walczyk-Klimaszyk (szermierka), Elżbieta Wójcik (boks). Programem objęte są także nieobecne na spotkaniu: Aleksandra Jarecka (szermierka), Angelika Mach (lekkoatletyka), Anna Maliszewska-Stasiak (pięciobój nowoczesny), Adrianna Sułek-Schubert (lekkoatletyka), Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka).

W listopadzie są rozmowy, są zdjęcia, jest miło i przyjemnie.

Jak wygląda sytuacja pół roku później?

Florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk - srebrna medalistka mistrzostw Europy drużynowo i brązowa indywidualnie Źródło zdjęcia: FOT. ANNA KLEPACZKO/FOTOPYK/NEWSPIX.PL

"Cieszyłam się, ta pomoc była i jest potrzebna"

"Żadne środki nie przyszły" - 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, cytował Julię Walczyk-Klimaszyk "Fakt".

- PKOl zlecił Zondacrypto przelanie tokenów na platformę kryptowalut - wyjaśnia florecistka w rozmowie z TVN24+. - Stamtąd można było albo wypłacić pieniądze na swoje konto, albo zostawić w kryptowalutach lub złotych na koncie na platformie. Ja zostawiłam w złotych. I na początku kwietnia już tych pieniędzy nie mogłam przelać, bo Zondacrypto okazała się być niewypłacalna.

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