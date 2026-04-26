Ruch żony prezesa Zondacrypto. Co się stało pięć dni przed wybuchem afery

O możliwych problemach giełdy Zondacrypto media zaczęły informować w pierwszym tygodniu kwietnia. 6 kwietnia portale money.pl i Wirtualna Polska ujawniły analizę firmy Recoveris, która wykazała spadek rezerw bitcoinów o ponad 99 procent. Użytkownicy giełdy już wtedy masowo zgłaszali problemy z wypłatami środków. Jeszcze 9 kwietnia prezes giełdy Przemysław Kral przekonywał, że sytuacja jest pod kontrolą, a problemy to efekt "usterki technicznej".

Z naszych ustaleń wynika, że kierownictwo Zondacrypto mogło przygotowywać się na eskalację kryzysu już od co najmniej 1 kwietnia. Analiza wewnętrznej komunikacji spółki, do której dotarliśmy, pokazuje, że właśnie tego dnia pracownicy zostali poinformowani o "ważnych zmianach organizacyjnych". Zapowiedziano im odejście Karoliny Gwóźdź, szefowej działu prawnego Zondacrypto, a prywatnie żony Przemysława Krala.