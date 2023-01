Afera z udziałem brata komendanta Szymczyka. Sąd aresztował pozostałych podejrzanych

Brat komendanta głównego policji z zarzutami

"Co do dwóch podejrzanych, sąd stwierdził, że nie istnieje obawa, by podejrzani mieli utrudniać postępowanie przebywając na wolności, zaś co do trzeciego podejrzanego (Łukasza S. - red.) wskazał przesłankę określoną w art. 259 Kodeksu postępowania karnego, argumentując, że biorąc pod uwagę chorobę onkologiczną osoby najbliższej dla podejrzanego (czyli jego żony - red.), jego aresztowanie wywołałoby dla niego i tej osoby wyjątkowo ciężkie skutki" - przekazała w poniedziałkowym komunikacie Prokuratura Regionalna w Lublinie.