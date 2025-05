Pierwsza zadała pytanie Nawrockiemu o mieszkania. Teraz postawiłaby je inaczej

Biejat o tym, o co teraz zapytałaby Nawrockiego w sprawie mieszkań Źródło: TVN24

Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu i kandydata Lewicy na prezydenta, stwierdziła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że kandydat PiS-u na prezydenta coraz "bardziej się pogrąża". Zdradziła też, o co teraz zapytałaby kandydata PiS-u w sprawie dotyczącej mieszkań.

Magdalena Biejat nawiązała w programie do tego, że to ona podczas jednej z debat prezydenckich zadała Karolowi Nawrockiemu pytanie o jego stosunek do podatku katastralnego. To właśnie wtedy kandydat PiS-u powiedział, że ma jedno mieszkanie, co - jak się później okazało - jest nieprawdą, bo ma dwa. Tak rozpoczęła się afera mieszkaniowa z jego udziałem. Okazało się, że pan Jerzy miał przekazać swoją kawalerkę w zamian za opiekę. 80-latek jednak od ponad roku przebywa w domu pomocy społecznej.

W środę Nawrocki poinformował, że przekaże to mieszkanie na cele charytatywne.

Magdalena Biejat o tym, o co teraz zapytałaby Nawrockiego

Biejat mówiła, że kiedy zadawała to pytanie Nawrockiemu, nie wiedziała, jaka jest prawda dotycząca liczby posiadanych przez niego mieszkań.

- Gdybym teraz miała zadać to pytanie Karolowi Nawrockiemu, wiedząc co wiem, to zamiast go pytać, czy rozumie, jak działa podatek katastralny i jak trzeba rozwiązać problem mieszkaniowy, zapytałabym go, czy to nie jest przypadkiem tak, że on nie chce rozwiązać problemu mieszkaniowego i patologii rynku mieszkaniowego, bo po prostu nauczył się świetnie z nich korzystać - powiedziała.

Dodała, że "Karol Nawrocki nie radzi sobie już nawet z takimi pytaniami, bo za każdym razem, kiedy otwiera usta, tylko bardziej się pogrąża".

Biejat: Kaczyński i Czarnek opowiadają bzdury

- Szokujące dla mnie jest to, że pan Nawrocki umówił się z człowiekiem niepełnosprawnym, starszym, nieporadnym, że w zamian za bezcen przejmie jego mieszkanie, obiecując mu pomoc, której nigdy mu nie dostarczył - kontynuowała kandydatka Lewicy.

- Wyjątkowo oburzające jest dla mnie to, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i pan Czarnek opowiadają bzdury o tym, jakoby rzekomo pan Nawrocki uratował przed bezdomnością pana Jerzego. Przed bezdomnością to uratowała go gmina, która w ogóle udzieliła mu mieszkania komunalnego, a potem przejęła obowiązki opieki nad nim, znajdując mu miejsce w DPS-ie - powiedziała.