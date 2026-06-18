Polska "Mina wybuchła nam w rękach". Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym Patryk Michalski |

Warszawski Szpital Południowy Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Najwyższa Izba Kontroli w lipcu zaprezentuje wyniki kontroli funkcjonowania warszawskiego Szpitala Południowego - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.

Z informacji dziennikarza wynika, że sygnały dotyczące możliwych nieprawidłowości wpływały do kontrolerów już w ubiegłym roku. Rzecznik prasowy NIK Bartłomiej Pograniczny w odpowiedzi na nasze pytania potwierdził, że kontrola trwała około czterech miesięcy - od września 2025 roku do stycznia 2026.

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Izba nie informuje, czy wątki sprawdzane przez kontrolerów pokrywają się z informacjami portalu zero.pl, który ujawnił, że lekarz i radny warszawskiej dzielnicy Ursus wybrany z list KO, pracował w warszawskim Szpitalu Południowym średnio 331 godzin miesięcznie, choć w trakcie dyżurów czasami miał bywać w telewizji, urzędach czy na spotykaniach z politykami. Portal informował również o tym, że w szpitalu stworzono nieoficjalną, szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin z pakietem badań w krótkim czasie i możliwością przebywania w innym pomieszczeniu niż ogół pacjentów.

W efekcie doniesień medialnych Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rezygnacja została na nim wymuszona przez szefa warszawskich struktur KO Marcina Kierwińskiego, który w razie sprzeciwu miał wyrzucić dzielnicowego radnego z partii.

Według naszych ustaleń, warszawscy liderzy stołecznej KO chcieliby, żeby radny złożył mandat, który zdobył z list KO, ale to decyzja samego Kacprzyka. To nie koniec konsekwencji, bo w środę Szpital Południowy poinformował o zakończeniu współpracy z lekarzem, a prokuratura okręgowa podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy.

Kolejne kontrole i raport, który nie wyłapał patologii

Najwyższa Izba Kontroli w odpowiedzi na pytania autora programu informuje jedynie, że kontrola wszczęta we wrześniu 2025 roku obecnie jest na jednym z ostatnich etapów - trwa rozstrzyganie zastrzeżeń pokontrolnych.

Oznacza to, że władze szpitala znają już projekt wystąpienia pokontrolnego i mogą odnieść się do formułowanych zarzutów. Kontrolerzy mogą te uwagi uznać lub oddalić. Dopiero później ostateczny raport pokontrolny zostanie przedstawiony opinii publicznej. Niezależnie od tego premier Donald Tusk w środę poinformował, że zwrócił się do NIK o kompleksowe zajęcie się sprawą. - Zwróciłem się do NIK o przeprowadzenie całościowej kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia - przekazał szef rządu.

Jak informuje Patryk Michalski, z dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że w ostatnim czasie SOR w Szpitalu Południowym był kontrolowany przez Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Kontroli w Warszawie. Kontrola dotyczyła "realizacji zadań przez szpitalny oddział ratunkowy - spełniania wymagań dotyczących lokalizacji w strukturze szpitala, warunków technicznych, organizacji, minimalnego wyposażenia, minimalnych zasobów kadrowych oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej". Badany był okres od grudnia 2025 do końca stycznia 2026 r., kiedy koordynatorem SOR był Kacprzyk.