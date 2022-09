"Memoriał odbył się w sposób nielegalny". Afera wokół kortu imienia Lecha Kaczyńskiego

Kilka tygodni temu odbył się memoriał pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Dyrektorką sportową turnieju została Agnieszka Radwańska. - Będzie co oglądać. Mnóstwo świetnych meczów i zawodniczek - zapowiadała tenisistka stojąca obok ministra sportu Kamila Bortniczuka.

Impreza odbyła się mimo braku zgody na użytkowanie

Kluczowe są informacje, które ujawnił Janusz Schwertner z Onetu. - Memoriał odbył się w sposób nielegalny. Inwestor nie uzyskał aż do tej pory zgody na użytkowanie - mówi dziennikarz.

Jarosław Lewandowski przyznaje, że nie ma pozwolenia na to, żeby kort był oddany do użytku. - Natomiast krótkotrwałe korzystanie z obiektu nie jest jednoznaczne z jego docelowym użytkowaniem i na to są określone orzecznictwa - zastrzega.