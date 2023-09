Ziobro: Ostrzegałem Tuska, że mówiąc o wizach i korupcji, może sam się złapać za rękę. I słowa dotrzymuję

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił na konferencji prasowej, że polskie służby "skutecznie i zdecydowanie" zareagowały na aferę wizową. Jednocześnie przekonywał, że do "rzeczywistych afer" dochodziło w czasach poprzednich rządów. - Ostrzegałem Tuska, że mówiąc o wizach i korupcji, może sam się złapać za rękę. I słowa dotrzymuję - powiedział. Kierowana przez Ziobrę prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie "działań służb konsularnych w latach 2009-2015 dotyczących wydawania wiz".

Afera wizowa wybuchła kilkanaście dni temu, jako pokłosie dymisji wiceministra Piotra Wawrzyka. Śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydawanie wiz prowadzą prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do tej pory zarzuty w sprawie możliwego oszustwa wizowego usłyszało siedem osób. Opozycja mówi o korupcji i twierdzi, że podejrzenia budzą setki tysięcy wydanych dokumentów. Szef PO Donald Tusk nazwał to "największą aferą XXI wieku w Polsce". Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że afery nie ma. Szef partii Jarosław Kaczyński w sobotę przekonywał, że "to nawet nie jest aferka".