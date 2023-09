Ziobro wyciąga "rzeczywiste afery" sprzed lat. Kierowana przez niego prokuratura wszczęła śledztwo

czytaj dalej

Dla całego internetowego środowiska mężczyzn, którzy się policzyli i uznali, że są ofiarami kobiet, to nie jest kontrowersyjne. Wręcz przeciwnie, to ich potwornie przyciąga - mówił w TVN24 Marcin Kącki z "Gazety Wyborczej", autor książki "Chłopcy. Idą po Polskę" odnosząc się do konwencji Fundacji Patriarchat i słów polityków Konfederacji o kobietach jakie tam padły. - Nie używajmy słów, że to była konwencja (...) To jest, jak dobrze widziałem, 30 chłopców - powiedział. Wskazał między innymi na "grupę chłopaków, którzy bawią się w rycerzy". - Atakują zamki, oglądają Hobbita wieczorami w tym centrum - dodał.