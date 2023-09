"Od kilku dni milczy, choć wszyscy zadają mu liczne pytania". Zawiadomienie do prokuratury w sprawie szefa MSZ

Posłowie Koalicji Obywatelskiej składają zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań szefa MSZ Zbigniewa Raua wobec afery wizowej. - Sprawa jest poważna. Nie dotyczy tylko korupcji, ale bezpieczeństwa Polski, krajów Schengen. I to wszystko się działo pod nosem ministra spraw zagranicznych - oświadczył poseł Dariusz Joński.

Dziennikarze Onetu ujawnili w czwartek kolejne informacje dotyczące afery wizowej. Jak opisano, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk został wyrzucony z rządu i z list PiS, bo pomógł swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych. Przerzucenie do Ameryki - jak podano - kosztowało do czterdziestu tysięcy dolarów. Jedna z grup imigrantów z Indii miała w tym celu udawać ekipę filmową z Bollywood.

Prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzą śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie wiz.

"Proces niekontrolowalnego, niezgodnego z prawem i korupcyjnego mechanizmu"

W piątek poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński mówił o sprawie przed Prokuraturą Okręgową w Łodzi. - Wszyscy wiemy, że mamy do czynienia z gigantyczną aferą korupcyjną. Ćwierć miliona uchodźców, migrantów zarobkowych z krajów Afryki, z krajów Azji, przybyło bez jakiejkolwiek kontroli, bez ochrony kontrwywiadowczej do naszego kraju - powiedział.

- Obraz, który rysuje się po kontrolach posłów Koalicji Obywatelskiej i dziennikarzy niezależnych mediów pokazuje, że mieliśmy proces niekontrolowalnego, niezgodnego z prawem i korupcyjnego mechanizmu wydawania wiz do wjazdu do Polski i do krajów Schengen - zauważył.

Poseł zaznaczył, że "to wszystko by nie mogło się odbywać, gdyby nie zgoda kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędników najwyższego szczebla". - Państwo i my wiemy już o sekretarzu stanu, panu Wawrzyku. Ale przecież oczywiście nie on sam w tym wszystkim uczestniczył. To wszystko się działo pod nosem ministra spraw zagranicznych, ministra Raua, który od kilku dni milczy, choć wszyscy zadają mu liczne pytania. Nie chce przekazywać żadnych informacji, a jeszcze niedawno w Łodzi, w kwietniu, otwierał Centrum Decyzji Wizowych i mówił, jak to szybko będą wizy wydawane - wspomniał.

Wobec tego, jak ogłosił Joński, "nie mamy innego wyjścia, jak złożyć dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra spraw zagranicznych, pana Zbigniewa Raua". - Za chwilę to zrobimy tutaj, w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. Nie bez przypadku, bo uważamy, że centrum afery wizowej niestety dotyczy Łodzi i pokażemy w najbliższych dniach, podczas kolejnych kontroli, że to właśnie tutaj to miało miejsce - oświadczył.

- Uważamy, że sprawa jest poważna. Nie dotyczy tylko korupcji, ale bezpieczeństwa Polski, krajów Schengen. I to wszystko się działo pod nosem ministra spraw zagranicznych, który jeszcze pełni tą funkcję. Pytamy, dlaczego jeszcze pełni tą funkcję - podkreślił.

