Afera wizowa w polskim MSZ. Rzeczniczka Komisji Europejskiej komentuje

To do Polski należy weryfikacja wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie - odparła rzeczniczka Komisji Europejskiej, pytana przez dziennikarza TVN24 o aferę wizową w polskim MSZ. Oświadczenie w sprawie wydała także Prokuratura Krajowa.

- Nie możemy komentować toczących się postępowań, a wiemy, że takie jest prowadzone. To do Polski należy weryfikacja wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie - odpowiedziała Hipper. Dodała, że KE jest w stałym kontakcie z polskimi władzami i dopytuje o tę sprawę.

Na pytanie, czy jest to wyłącznie wewnętrzna sprawa Polski, skoro wiza do Polski to faktycznie też wiza do Unii i do strefy Schengen, rzeczniczka Komisji odparła: "Polskie władze rozpoczęły postępowanie, więc nie możemy jeszcze wyciągać wniosków. Będziemy szanować rezultaty postępowania i w dalszym ciągu będziemy w kontakcie z polskimi władzami".