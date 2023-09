Afera wizowa. "Jeżeli MSZ już gnije, to wszystkie instytucje państwa gniją"

Trzeba dzisiaj ludziom powiedzieć: oni straszyli was migrantami, a w tym samym czasie ktoś chciał dorobić się na przemycie ludźmi - powiedziała w "Kropce nad i" posłanka Lewicy Katarzyna Kotula o aferze wizowej. Senator KO Krzysztof Brejza ocenił, że "jeżeli MSZ już gnije, to wszystkie instytucje państwa gniją". - Nigdy w historii stosunków międzynarodowych struktury państwa, zwłaszcza MSZ, nie organizowały korupcji, złodziejstwa na taką skalę - dodał.

Według niej przy wydawaniu wiz do Polski "nie było żadnych procedur". - Jedynym kryterium było to, czy ktoś ma pieniądze, czy ich nie ma - dodała.

Zdaniem Kotuli to "układ mafijno-korupcyjny, w którym, jestem przekonana, umoczonych jest więcej osób niż tylko poseł (Piotr) Wawrzyk, który mógł być częściowo pionkiem wykorzystywanym przez innych ludzi wokół Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby ten proceder rozwijać".

- Bo ci ludzie chcieli się dorobić grubych pieniędzy i nie ma znaczenia, czy to było 300 tysięcy wiz, czy to było 300 wiz, czy to były trzy wizy. Ktoś sprzedawał za grube pieniądze - bo te cztery tysiące czy pięć tysięcy dolarów to są naprawdę duże pieniądze - gdzieś na targu wizy do Polski - powiedziała posłanka Lewicy.