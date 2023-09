Pytania o aferę wizową. "Informatorzy mówią, że Wawrzyk nie zrobiłby czegokolwiek w MSZ bez zgody ministra Raua"

To nie jest tak, że uda się odwołać ministra Piotra Wawrzyka i ta sprawa zniknie, ponieważ są również dokumenty świadczące o tym, że minister Rau o sprawach był informowany, znał cały przebieg procesu legislacyjnego - mówił w TVN24 dziennikarz "Gazety Wyborczej" Paweł Wroński. - Afera wizowa w MSZ to jest wyłom w fundamentalnej dla Prawa i Sprawiedliwości narracji - ocenił Jacek Gądek z gazeta.pl.

"Nasi informatorzy mówią, że minister Wawrzyk nie zrobiłby czegokolwiek w MSZ bez zgody ministra Raua"

- Inni nasi informatorzy, też z kręgów władzy, przekonują nas, że było zupełnie inaczej, że sygnały płynęły o wiele wcześniej o tym, że coś złego się dzieje z systemem wizowym, że ministerstwo traci nad nim kontrolę. To były informacje najpierw z Ukrainy, później z Nigerii, gdzie specjalnie dwa razy były wysyłane dwie inspekcje z Departamentu Konsularnego i Biura Spraw Osobowych, i one potwierdziły, że system jest zablokowany, a de facto dostaje się wizy za łapówki - powiedział Wroński.

Już wtedy, stwierdził, "o tym wszystkim był poinformowany pan minister Rau i mimo wszystko ministerstwo postanowiło w ten system brnąć dalej, a nawet twórczo go rozwijać". - Nasi informatorzy mówią, że minister Wawrzyk nie zrobiłby czegokolwiek w MSZ bez zgody ministra Raua, wobec którego był bezwzględnie lojalny. To nie jest tak, że uda się odwołać ministra Wawrzyka i ta sprawa zniknie, ponieważ są również dokumenty świadczące o tym, że minister Rau o sprawach był informowany, znał cały przebieg procesu legislacyjnego - podkreślał dziennikarz.

Afera wizowa w MSZ

O aferze wizowej mówił też Jacek Gądek z gazeta.pl. - Mam taką cichą nadzieję, że może nie teraz, ale w którymś momencie jednak prokuratura zbada tę sprawę i po prostu do dna wyjaśni, czy to są dwa miliony wiz, 200 tysięcy czy 200 - powiedział. - To jest taka cicha nadzieja, bo w tym momencie przed wyborami absolutnie nie ma na to oczywiście szansy - zaznaczył.