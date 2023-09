"PiS ma jeszcze szansę na to, żeby próbować potraktować tę sprawę poważnie"

Oni, jak znam życie, będą próbowali przeczekać i sprawdzić, czy ta sprawa rzeczywiście będzie docierała do ich wyborców. Ja zakładam, że będzie. Bo to jest tak gruba rzecz, jaka im się nie przytrafiła w ciągu ostatnich bardzo wielu miesięcy - mówił w "Kropce nad i" Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi, komentując zachowanie rządzących w sprawie afery wizowej w resorcie dyplomacji.

Według Onetu wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk został wyrzucony z rządu i z list PiS, bo pomógł swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych. Portal przedstawił szczegóły jednego z najbardziej efektownych przerzutów nielegalnych imigrantów z Indii. Wedle doniesień ściągani przez Wawrzyka Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood. Za przerzucenie do Ameryki każdy płacił 25-40 tysięcy dolarów.

Hołownia: w normalnym kraju, obok szefa MSZ, zdymisjonowany byłby też premier

Sprawę komentował w "Kropce nad i" szef Polski 2050 i jeden z liderów Trzeciej Drogi Szymon Hołownia. - PiS ma jeszcze szansę na to, żeby próbować jednak potraktować tę sprawę poważnie, zdymisjonować ministra (spraw zagranicznych Zbigniewa - red.) Raua. Oczywiście w normalnym kraju zdymisjonowany byłby też premier. To jest odpowiedzialność polityczna - stwierdził.

- Jeżeli coś dzieje się w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to szefem ministerstwa jest minister konstytucyjny spraw zagranicznych i on ponosi pełną odpowiedzialność za to, co działo się na jego wachcie. To zrozumiałe - kontynuował.