Kolejna odsłona afery wizowej. "Każde słowo w tym tekście mam zdokumentowane. Są na to dowody"

Dwoje strażaków ochotniczej straży pożarnej zginęło w wypadku samochodowym, do którego doszło w piątek nad ranem w miejscowości Żukowo (Pomorskie). Druhowie jechali do innego wypadku, do którego doszło w pobliskiej miejscowości Małkowo. Zginęła tam jedna osoba. "Niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, poświęcili największą wartość" - podkreśla Państwowa Straż Pożarna.