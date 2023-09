"Minister kpi z rzeczywistości. Mamy do czynienia ze sprzedażą na masową skalę pozwoleń wizowych"

W tej chwili na całym świecie wiadomo, że szlak imigrancki przez Polskę jest najłatwiejszy, najtańszy, najbezpieczniejszy - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" były ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf, komentując aferę wizową w polskim MSZ. Działania polskich władz nazwał "rozbijaniem Unii Europejskiej od wewnątrz". Odniósł się też do słów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na temat tej afery. - Pan minister kpi sobie z rzeczywistości - stwierdził dyplomata.

Były polski ambasador w Stanach Zjednoczonych Ryszard Schnepf komentował w Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 sprawę afery wizowej i słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który przekonywał, że do "rzeczywistych afer" dochodziło w czasach poprzednich rządów.

- Pan minister kpi sobie z rzeczywistości. Dzisiaj mamy do czynienia ze sprzedażą na masową skalę pozwoleń wizowych w różnym charakterze. To są pozwolenia przeważnie na pracę - powiedział dyplomata. - Polska bije wszelkie rekordy w Unii Europejskiej. 35 procent wszystkich wiz Schengen przyznanych z prawem do pracy, to jest właśnie rezultat działalności naszej służby konsularnej - wskazywał.

"Szlak przez Polskę jest bezpieczniejszy i obecna władza to umożliwiła"

Schnepf wskazywał też, że "Europa ma gigantyczny problem" z kwestią napływu migrantów. - Między innymi z tego powodu, że Unia Europejska stara się zachowywać jednak humanitarnie. A więc nie wpychać do morza, nie strzelać z karabinów, nie budować murów, zasieków, na których później wiszą nieżywi ludzie - mówił.

Według niego "to jest niezwykle trudne i ewidentnie widać, że Bruksela ma z tym problem". - I teraz wsadzanie tej bomby do środka Unii Europejskiej oznacza, że partie, które są antyeuropejskie, antyimigranckie, proputinoskie (...) one zyskują na sile, ponieważ mają co pokazać - stwierdził.

- My wspieramy to rozbijaniem Unii Europejskiej od wewnątrz. Jesteśmy siłą sprawczą, bo już w tej chwili na całym świecie wiadomo, że szlak imigrancki przez Polskę jest najłatwiejszy, najtańszy, najbezpieczniejszy. Bo jeżeli płynie się łodzią przez Morze Śródziemne, chociażby na wyspę Lampedusa, która nie jest tak daleko od wybrzeży Tunezji, to jednak dużo ludzi ginie przy tym. Szlak przez Polskę jest bezpieczniejszy i to my, a właściwie obecna władza, umożliwiła to - ocenił.

