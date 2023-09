Politycy PiS w ogniu pytań o aferę wizową. "Jeszcze za mało wiemy"

Polski MSZ mógł sprowadzić do Europy setki tysięcy migrantów, a premier Morawiecki przyznał, że dymisja wiceministra Piotra Wawrzyka jest wynikiem dochodzenia służb w MSZ. O sprawę pytani są posłowie PiS. - Mamy nadzieję, że to tylko pogłoski i że to śledztwo wszystko wyjaśni - mówiła Anna Zalewska. O stanowisko działaczy PiS próbował dopytać Sławomir Wit.

31 sierpnia premier zdymisjonował Pawła Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dochodzenie CBA w MSZ ma mieć związek z "międzynarodowym śledztwem dotyczącym działalności indyjskiej spółki VFS Global, pośrednika w zdobywaniu wiz".

"Wyborcza" donosi, że Wawrzyk był w MSZ odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe. Wawrzyk okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. "Zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników" - informuje "GW".

Afera wizowa w MSZ

- Czy ktoś w ogóle kontrolował politykę wydawania wiz w Polsce? - zapytał Radomir Wit Sylwestra Tułajewa z PiS.

- Z całą pewnością tak - odpowiedział Tułajew. Polityk powiedział, że o dymisje należy pytać premiera. - O sprawy związane z dymisjami, odwoływaniem, powoływaniem trzeba pytać pana premiera - zakończył.

- Powiem to, co wiem w tej sprawie, chociaż nie wiem dużo więcej niż doniesienia medialne. Faktycznie wiemy, że toczy się ogólnoeuropejskie postępowanie. Wyposażony w tę wiedzę premier Morawiecki zdecydował o dymisji wiceministra spraw zagranicznych, ponieważ pojawił się cień wątpliwości, żeby wszystko było jasne, żeby uciąć jakiekolwiek spekulacje. Tak działa PiS. Jeśli pojawiają się podejrzenia, że coś jest nie w porządku, my szybko reagujemy, niezależnie od tego, czego to dotyczy - wyjaśnił.

- Trwa postępowanie wyjaśniające, na razie nie ma żadnych podejrzanych z tego, co wiem. Nikomu nie postawiono zarzutów - dodał.

"Nie ma akceptacji takich działań"

Wcześniej o dymisji ministra Wawrzyka wypowiadał się Mateusz Morawiecki. - Toczy się postępowanie wyjaśniające. Odpowiednie służby będą mogły przedstawić przyczyny. Chcemy zachować transparentność - mówił premier.

- Mamy nadzieję, że to tylko pogłoski i że to śledztwo wszystko wyjaśni. Nie ma akceptacji takich działań w Unii Europejskiej - mówiła natomiast posłanka PiS Anna Zalewska.

PiS odpowiada ws. afery w MSZ TVN24

Pytanie zadano także Rafałowi Bochenkowi z PiS. - Mówimy o pracownikach tymczasowych, którzy przyjeżdzają do kraju. Są pracownicy zagraniczni, przyjeżdzają na czas wykonywanej pracy i wracają do swoich ojczyzn. Jeśli chodzi o nielegalną migrację i przymusową relokację, do Polski przyjechało zero nieleganych migrantów. Tak będzie, dopóki będzie rządził obóz Zjednoczonej Prawicy - mówił Rafał Bochenek, poseł PiS zapytany o aferę w MSZ.

