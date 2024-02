Afera wizowa. Szejna: kierownictwu MSZ stawiany jest zarzut zaniechania

W poniedziałek odbyło się przesłuchanie byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka przed sejmową komisją śledczą do spraw afery wizowej. Trwało tylko około 20 minut. Rozpoczęło się od wniosku jego pełnomocnika o wyłączenie przewodniczącego komisji z obrad. Po głosowaniu wniosek przepadł. Po udzieleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie Wawrzyk skorzystał z prawa do odmowy zeznań.

Szejna: wszelkie podejrzenia i zarzuty dotyczą kierownictwa MSZ

- To oczywiście artykuł 231 Kodeksu karnego. I to jest ogromna odpowiedzialność - dodał.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

Mularczyk: dopóki toczy się śledztwo, taka jest strategia Piotra Wawrzyka

Arkadiusz Mularczyk mówił, że "toczy się śledztwo prowadzone przez prokuraturę w tej sprawie". - Piotr Wawrzyk jest w tym postępowaniu bodajże w charakterze podejrzanego. Oczywiście, dopóki nie zostanie skazany przez sąd, jest w domniemaniu niewinności, ale ma specjalny status w tym postępowaniu. To wszystko, co potencjalnie mógłby powiedzieć w tym postępowaniu, może mieć wpływ na toczące się śledztwo - powiedział.

- Jest to postępowanie, którego celem jest ustalenie, czy i kto dopuścił się przestępstwa w sprawie handlu wizami, czy w ogóle to przestępstwo było. Dopóki to śledztwo się toczy, to jest strategia przyjęta przez pana Piotra Wawrzyka - dodał.