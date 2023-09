"To jest cenna informacja". Posłowie KO po kolejnej kontroli w sprawie afery wizowej

Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby stwierdzić, że to presja rynku pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawiła, że przyspieszano wydawanie wiz obywatelom Afryki i Azji - mówił rzecznik PO Jan Grabiec po kontroli w resorcie pracy i polityki społecznej. Posłowie badają sprawę możliwych nieprawidłowości w wydawaniu wiz.

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak wyjaśnił resort dyplomacji, powodem tej decyzji był "brak satysfakcjonującej współpracy".

Prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzą śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie wiz. Opozycja mówi o korupcji i twierdzi, że podejrzenia budzą setki tysięcy wydanych wiz.

Politycy Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński, Cezary Tomczyk i Jan Grabiec przeprowadzili kilka kontroli poselskich w tej sprawie w MSZ, MSWiA i Komendzie Głównej Policji. W środę pojawili się przed gmachem resortu pracy i polityki społecznej.

- Kontynuujemy dzisiaj kontrolę dotyczącą procederu masowego wydawania wiz imigrantom z Azji i Afryki. Ten proceder nasilił się w ciągu ostatniego 2,5 roku. Przypominamy tę liczbę codziennie, ale ona powinna dotrzeć do świadomości wszystkich Polaków. Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tysięcy imigrantów z państw Azji i Afryki w ciągu ostatniego 2,5 roku - powiedział Grabiec.

Dodał, że "tyle wiz Rzeczpospolitej wydano imigrantom z tamtych państw przy jednoczesnej zmasowanej kampanii ze strony rządzących, kampanii nienawiści wobec imigrantów i kampanii politycznej polegającej na zapewnieniach, że ani jeden imigrant przez ten rząd nie zostanie wpuszczony do Polski".

Grabiec mówił, że "nie jest to kwestia decyzji jednego wiceministra czy jednego dyrektora w MSZ, żeby do czegoś takiego doszło, żeby w takiej ogromnej skali mogli pojawić się w Polsce imigranci". - Musiały zapaść decyzje w kilku ministerstwach, w kilku resortach - dodał.

- Tym podstawowym ministerstwem, tym podstawowym miejscem, w którym zgromadzone są dane o zaproszeniach dla imigrantów jest właśnie ministerstwo pracy, bowiem to powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie urzędy pracy podlegające merytorycznie ministerstwu pracy wydają zezwolenia na pracę w Polsce dla imigrantów, dla osób, które chciałyby w Polsce pracować - powiedział.

- To najpierw w tym resorcie, w jego strukturach pojawiły się informacje o setkach tysięcy pozwoleń na pracę dla imigrantów z Azji i Afryki, na podstawie których później wydano wizy i na podstawie których później ci imigranci przekroczyli polską granicę, znaleźli się u nas. To już jest kwestia jurysdykcji Straży Granicznej i odpowiedzialności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - dodał.

- Tak więc jest to sprawa połowy rządu PiS-u co najmniej, jeśli chodzi o tę aferę wizową - ocenił Grabiec.

- Dzisiaj będziemy sprawdzać, kto tak naprawdę w Polsce chciał sprowadzić imigrantów. W jakich miejscach w Polsce, jacy politycy, jakie decyzje podejmowano, w jakich miejscach, w jakiej skali. Te informacje posiada ministerstwo pracy i te informacje powinny być dostępne dla ludzi, żebyśmy wiedzieli, gdzie nagle w Polsce pojawił się tak ogromny głód rąk do pracy, żeby w ciągu dwóch i pół roku zaprosić 250 tysięcy pracowników z Azji i Afryki - mówił.

Po wyjściu z budynku resortu rzecznik PO poinformował, że "bardzo istotne jest ustalenie, które dzisiaj poczyniliśmy, że nie ma żadnych podstaw, żeby stwierdzić, że to ministerstwo pracy nalegało na zwiększenie wydawania wiz".

- Takie sugestie były w MSZ-cie, takie sugestie słyszycie państwo od polityków PiSu, że to potrzeby rynku pracy, że była presja, żeby tych wiz wydawać więcej. Żadnych podstaw do tego nie mamy, żeby stwierdzić, że to rzeczywiście presja rynku pracy, ministerstwa pracy sprawiła, że przyspieszano wydawanie wiz obywatelom Afryki i Azji - mówił.

- Wygląda na to, że ta inicjatywa leżała po innej stronie niż inicjatywa ministerstwa pracy i to jest cenna informacja, bo niewątpliwie jeśli mówimy o tym w kontekście procederu korupcyjnego i tych 5 tysięcy dolarów od głowy, to wiemy już trochę więcej na temat całego tego mechanizmu - dodał.

Jak mówił, "zasłanianie się rynkiem pracy, tym, że w Polsce nie ma rąk do pracy w kontekście pracowników z Afryki i Azji jest kompletnie nieuzasadnione".

Poseł KO Cezary Tomczyk mówił, że w tej sprawie "dojdziemy po nitce do kłębka, bo taka jest charakterystyka tych kontroli".

- Dzisiaj mamy konkretną historię związaną z ministerstwem pracy. Zapraszamy państwa na 14 we wtorek właśnie tutaj na przekazanie danych dotyczących migracji i wydawania wiz - przekazał.

Grabiec ocenił, że "państwo polskie nie ma dziś polityki migracyjnej". - Zapraszamy do naszego kraju setki tysięcy pracowników z różnych kierunków, od Ameryki Południowej po właśnie Afrykę i Azję, nie tylko z kierunku ukraińskiego czy białoruskiego. I okazuje się, żaden urząd nie ma informacji o tym, komu wydano pozwolenie na pracę, czy ta osoba uzyskała wizę, czy wjechała do Polski, czy podjęła pracę, której dotyczyło pozwolenie, czy tej pracy nie podjęła i coś innego się z nią dzieje - mówił.

- Więc jak politycy PiS mówią o bezpieczeństwie, że oni ze szczególną starannością starają się dobierać osoby, które do Polski są wpuszczane, to jest to kompletna fikcja. Żaden urząd w Polsce nie ma kompleksowej wiedzy na temat tego, co się dzieje z imigrantami, którzy są do Polski zapraszani - ocenił.

