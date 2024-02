Poseł Konfederacji do Piotra Wawrzyka: jest pan tchórzem

Pięćdziesiąt osób przyszło, żeby pana przesłuchać. Jest pan tchórzem - powiedział do Piotra Wawrzyka członek komisji śledczej do spraw afery wizowej Krzysztof Mulawa (Konfederacja). Były wiceszef MSZ odmówił wcześniej składania zeznań.

W poniedziałek odbyło się przesłuchanie byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka przed sejmową komisją śledczą do spraw afery wizowej. Trwało tylko około 20 minut. Rozpoczęło się od wniosku jego pełnomocnika o wyłączenie przewodniczącego komisji z obrad. Po głosowaniu wniosek przepadł. Po udzieleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie Wawrzyk skorzystał z prawa do odmowy zeznań.

Po zakończeniu przesłuchania do Wawrzyka podeszła grupa dziennikarzy. - Sami widzieliście, jaki jest sposób pracy tej komisji. Nie ma to nic wspólnego z dążeniem do obiektywnej prawdy, do ustalenia faktów. Pan przewodniczący ma już wyrobione zdanie na ten temat. Widać, że głosowanie w tej sprawie miało nie merytoryczny charakter, a wyłącznie polityczny. Dziękuję państwu za uwagę, jeżeli macie państwo szczegółowe pytania jakiekolwiek, to zapraszam to kontaktu z panem mecenasem - mówił Wawrzyk.