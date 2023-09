Sałek o aferze wizowej: Prezydent posiadał wiedzę od służb. Nie był przez nikogo szantażowany, to bzdura

Prezydent posiadał wiedzę o aferze wizowej, otrzymał informację od służb. Polskie służby zadziałały profesjonalnie - mówił w TVN24 Paweł Sałek, doradca prezydenta. Pytany o ewentualną dymisję szefa MSZ Zbigniewa Raua, powiedział, że decyzja w tej sprawie należy do premiera.

Paweł Sałek, doradca prezydenta i kandydat PiS do Sejmu, był pytany w "Jeden na jeden" o aferę wizową i o to, czy minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powinien podać się do dymisji.

- Jeśli chodzi o dymisję, to premier ma decydujące zdanie i premier wnioskuje do pana prezydenta ewentualnie o taki ruch - odparł.

Paweł Sałek w "Jeden na jeden" TVN24

Jak mówił, "prezydent posiadał wiedzę" o aferze wizowej i "został poinformowany o pewnych zastrzeżeniach" przez służby. - Wysłuchał tej informacji i podjął odpowiednie działania na swoim poziomie - dodał Sałek.

- Poza tym, proszę pamiętać, że tam pojawiały się w mediach takie wypowiedzi, że rzekomo pan prezydent był szantażowany. To jest bzdurą, bo pan prezydent przez nikogo nie był szantażowany - podkreślił.

Przekonywał, że w sprawie afery wizowej "polskie służby zadziałały profesjonalnie, ponieważ poinformowały głowę państwa, że mają pewne zastrzeżenia w jakimś obszarze". - To chyba dobrze świadczy o służbach, że poinformowały pierwszego obywatela, czyli pana prezydenta Andrzeja Dudę, o tym, że są pewne problemy - mówił doradca prezydenta.

Sałek: spójrzmy na całokształt działalności pana prezydenta, a nie jedno wyrwane zdanie

Sałek był też pytany o nowy film Agnieszki Holland "Zielona granica", który jeszcze przed oficjalną premierą spotkał się z krytyką rządzących, którzy - jak sami przyznają - nie oglądali go. Głos zabrał między innymi prezydent w rozmowie z telewizją rządową. - To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: "tylko świnie siedzą w kinie" - powiedział.

Sałek o filmie Agnieszki Holland i wypowiedzi prezydenta TVN24

O komentarz do tej wypowiedzi był proszony Sałek. - To jest wypowiedź, która została przedstawiona przez związki zawodowe Straży Granicznej, gdzie w układzie produkcji tego filmu ta sprawa ze Strażą Graniczną nie była konsultowana w żaden sposób. Z tego co ja wiem - ja filmu nie oglądałem - ale te doniesienia medialne i prasowe, które aktualnie są, pokazują, że w sposób krzywdzący pokazani są mieszkańcy terenów nadgranicznych, w sposób krzywdzący są pokazane polskie służby - przekonywał.

W programie zostały wyemitowane archiwalne wypowiedzi prezydenta Dudy z 2015 i 2020 roku, kiedy apelował o "wzajemny szacunek" i "o to, żebyśmy szanowali swoje prawa". - Dziś potrzeba nam wszystkim więcej życzliwości. Więcej uśmiechu i wzajemnego szacunku - apelował prezydent.

Prezydent apelował o "więcej wzajemnego szacunku" i "życzliwości". Nagrania archiwalne TVN24

Pytany, czy słowa "tylko świnie siedzą w kinie" są zgodne z wcześniejszymi apelami prezydenta, odparł: - Czy nie wydaje się panu, że Polska jest krajem bardzo tolerancyjnym? Demokracja ma się dobrze. W przeciwieństwie do niektórych demokracji zachodnich - odpowiedział Sałek.

Przekonywał, że "Andrzej Duda przez dwie kadencje funkcjonowania na urzędzie prezydenta wielokrotnie dał dowody tego, że chce jednoczyć Polaków i chce budować wspólnotę". - Spójrzmy na całokształt działalności pana prezydenta, a nie jedno wyrwane zdanie. Pan prezydent zawsze będzie bronił Straży Granicznej. Zawsze będzie bronił polskiego wojska, zawsze dziękuje za to, że dzisiaj polscy chłopcy i żołnierze i policja i Straż Graniczna stoją na polsko-białoruskiej granicy - powiedział Sałek.

