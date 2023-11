Były rzecznik MSZ: jesteśmy krajem czasami dyktowym. Łukasz Jasina o pracy resortu i ministra Zbigniewa Raua

Zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, że się nie wie, że coś w Polsce nie jest dostarczone. Jesteśmy krajem czasami dyktowym - mówił w "Kampanii #BezKitu" były rzecznik MSZ Łukasz Jasina, pytany o wiedzę ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua na temat afery wizowej i wykorzystywania masowo polskich wiz, o czym stronę polską informowały amerykańskie służby.

TVN24 dotarła we wrześniu do korespondencji między polskim MSZ a Konfederacją Lewiatan w sprawie procesu przyznawania wiz pracowniczych do Polski. MSZ sam zwrócił w jednym z fragmentów pisma uwagę na to, że z USA dotarły informacje o nadużywaniu wydanych przez polskich urzędników dokumentów w Meksyku przez obywateli Gruzji.

Czytaj więcej: MSZ w korespondencji z Konfederacją Lewiatan: amerykańskie służby poinformowały, że polskie wizy pracownicze są masowo wykorzystywane

15 2000 kbk cl-0012

Jasina: jesteśmy krajem czasami dyktowym

Ówczesny rzecznik MSZ Łukasz Jasina został zapytany w piątek "Kampanii #BezKitu" o to, co w tej sprawie wiedział szef resortu Zbigniew Rau. - W wypadku służb istniały bardzo twardo przestrzegane procedury i bez większego problemu da się stwierdzić, kto wiedział, a kto nie wiedział - zaznaczył Jasina.

- Na pewno amerykańskie służby przekazały to naszym służbom. Komu to już przekazywały służby tutaj w kraju? Nie wiem - dodał. Na sugestię, że szef resortu dyplomacji powinien zostać o tym poinformowany, Jasina odparł: - Oczywiście zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, że się nie wie, że coś w Polsce nie jest dostarczone. Jesteśmy krajem czasami dyktowym, ale logicznie - tak. Natomiast jak było? Nie wiem.

Łukasz Jasina w "Kampanii #BezKitu" TVN24

Jasina stwierdził, że w tym czasie - pracując w resorcie - rozmawiał z Rauem "mniej więcej codziennie".

Dopytywany, czy sądzi, że minister powinien jemu, jako rzecznikowi prasowemu, powiedzieć o aferze wizowej, odpowiedział, że to "pan minister (...) decyduje za swoimi podwładnymi, które rzeczy są dla niego ważne i czego od nich oczekuje", a nie odwrotnie. - Możliwe, że pan minister - ale to jest już tylko i wyłącznie moje przypuszczenie - nie uznał, że może pojawić się medialnie jakaś sprawa i w związku z tym ja nie muszę być w to wtajemniczony - dodał gość Radomira Wita.

Jasina: w MSZ mogło nie być osoby, która kontrolowałaby wszystko

Jasina został zapytany o to, czy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych była w tym czasie choć jedna osoba, która miała pełnię wiedzy na temat działania resortu. - To jest bardzo ciekawe pytanie i mam wrażenie, że nie było takiej osoby, która w 100 procentach była w stanie wszystkie te działania ogarnąć i kontrolować. Każdy z nas ma dostęp do takiego, a nie innego określonego elementu wiedzy.

Dopytany został o to, czy taką osobą był szef resortu Zbigniew Rau. - Myślę i mam nadzieję, że tak było. Ale wrażenie jest takie, że było różnie, że czasami pan minister oczywiście pewne sprawy kontrolował mocno, pewne nie. Ale to już jest kwestia do sprawdzenia przez ludzi znacznie lepszych w audytowaniu takich spraw niż ja - odpowiedział.

- Myślę, że mamy od tego, panie redaktorze, wszelkiego rodzaju służby. Mamy od tego prokuraturę, która zbada sprawę wizową. Mamy, mam nadzieję, bardzo dobry dostęp do dokumentów, które zostały wygenerowane w resorcie zgodnie z procedurami. I liczę na to, że to zostanie w najbliższym czasie wyjaśnione - dodał.

Jak stwierdził, "być może mam sobie jednak zdecydowanie mniej do zarzucenia niż pan minister Rau".

Zapytany przez prowadzącego, czy Rau mógłby mieć sobie coś do zarzucenia, były rzecznik MSZ-tu stwierdził, że "pan minister Rau nie jest typem człowieka, który ma sobie zazwyczaj coś do zarzucenia". - Jest człowiekiem, który jednak zawsze bardzo mocno wierzy w podjęte przez siebie decyzje - dodał.

- Niektórzy z nas mają taką cechę, że wierzą w siebie bardzo mocno, a niektórzy jednak czasami są wobec siebie krytyczni - zakończył.

Jasina: Edgar K. - asystent Wawrzyka - jak "król wioski"

Szymon Jadczak i Paweł Buczkowski z Wirtualnej Polski dotarli do akt sprawy aresztowej Edgara K., który usłyszał zarzuty dotyczące afery wizowej. W dokumentach opisana jest operacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod kryptonimem "Rinnat", która doprowadziła do zatrzymania K. Pomimo tego, że prokuratura wskazywała na wykorzystywanie przez Edgara K. znajomości w MSZ, do dzisiaj żaden pracownik resortu nie został zatrzymany.

Jasina został także zapytany o wiedzę na temat Edgara K., współpracownika byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. - Nie wiedziałem nawet, kim jest Edgar K. O jego istnieniu dowiedziałem się w maju, bez żadnego kontekstu związanego z jego aresztowaniem, od mojej wicedyrektorki, która prowadziła spotkanie otwierające Centrum Usług Wizowych w Kielcach i widziała tam poselskiego współpracownika pana profesora Wawrzyka, Edgara K. opowiadając nam o jego dziwacznym, takim buńczucznym zachowaniu - powiedział.

- Przyjaźnił się z każdym, poklepywał wszystkich po plecach. Taki typ "króla wioski", panie redaktorze. Tak się zdarza. Są tacy ludzie, zwłaszcza młodzi politycy - dodał. - To jest właściwie jedyna opowieść, jaką o nim znam - uzupełnił. - Politycy sobie już tych asystentów windują tak, jak chcą. To jest kwestia ich zaufania. Oni sobie wybierają tych ludzi. I wiele takich karier mieliśmy już w historii naszej pięknej ojczyzny - stwierdził.

- Asystenci są jednak kimś, kto podlega swoim szefom, patronom. Oni decydują o tym, czy ich zasługi są na tyle duże, żeby ich windować do góry - powiedział. - To musiałby profesor Wawrzyk nam to wszystko opowiedzieć. Liczę, że udzieli większej liczby wywiadów - dodał.

13 października Łukasz Jasina został pozbawiony funkcji rzecznika prasowego MSZ. "Rzecznik prasowy to saper, a każdego sapera może wysadzić mina" - napisał wtedy, nie podając powodów dymisji. Wskazał je resort spraw zagranicznych, informując, że Jasina został "w trybie natychmiastowym odwołany ze stanowiska" z związku z "nieprawdziwymi informacjami na temat stopnia przygotowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych do organizacji wyborów za granicą".

Arkadiusz Marchewka (PO), Dariusz Klimczak (PSL) i Łukasz Jasina (były rzecznik MSZ) w programie "Kampania #BezKitu" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks/adso

Źródło: TVN24