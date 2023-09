Afera wizowa. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau: nie czuję się współwinny

Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau stwierdził, że "nie czuje się współwinny w sprawie afery wizowej", twierdząc, że "ona nie istnieje". - Nie rozważam podania się do dymisji - powiedział w Nowym Jorku. Minister odniósł się też do odtajnionego przez MON dokumentu o planach obronnych.

Minister Rau odniósł się do obydwu spraw podczas briefingu prasowego po przylocie do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął pięciodniową wizytę z okazji 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ . Towarzyszy prezydentowi Andrzejowi Dudzie .

Zbigniew Rau: oczywiście, że nic się nie stało

Dopytywany o sprawę wiz przez dziennikarzy kwestionował, że urasta ona do rangi afery. - Nie ma żadnej afery. (...) Jak spojrzeliśmy na dane, to wystarczy wskazać, że my w Polsce w 2022 roku, wydawaliśmy tyle wiz schengenowskich, które odpowiadają proporcji: na tysiąc mieszkańców Polski wydaliśmy niecałe dwie wizy. W tym samym czasie nasi partnerzy francuscy na tysiąc mieszkańców wydawali 20 wiz, a Niemcy 10 wiz - mówił szef polskiej dyplomacji.