Lech Kołakowski, były poseł PiS, zeznał przed komisją śledczą, że podpisane przez niego pisma do ambasad z prośbą o przyspieszenie procesu wizowego, przygotowywał Maciej Lisowski, szef jego biura poselskiego. Wnioski dotyczyły osób, które do Polski chciała ściągnąć agencja SO JOB. Jak się okazało, ten sam Maciej Lisowski, poza kierowaniem biurem Kołakowskiego, był jednocześnie prezesem SO JOB.

We wtorek po południu przed komisją do spraw afery wizowej zeznawał Lech Kołakowski, były poseł PiS, który był wiceministrem rolnictwa w latach 2021-2023.

Przewodniczący komisji Michał Szczerba pytał Kołakowskiego o działalność firmy SO JOB, agencji pracy tymczasowej, zarejestrowanej pod tym samym adresem, co jego biuro. - Nie pamiętam, nie znam tej firmy - mówił.

Szczerba pokazywał pisma do ambasad w kilku krajach, podpisane przez Kołakowskiego, w których zwracał się on o przyspieszenie procedowania wniosków wizowych składanych przez osoby, które agencja SO JOB miała ściągnąć do Polski. - Ja tych pism nie pamiętam, natomiast jest (mój) podpis - mówił Kołakowski.

Ta sama osoba

Później pytania zadawał Marek Sowa z PSL. Zapytał świadka, jak nazywał się ówczesny szef jego biura poselskiego. - Maciej Lisowski - poinformował były poseł. - Spotykałem się z nim incydentalnie, aż tak dobrze go nie znam - dodał.

Sowa zapytał, czy Maciej Lisowski, szef jego biura poselskiego, to ten sam Maciej Lisowski, który jest prezesem firmy SO JOB. - Że jest prezesem SO JOB, to tego nie wiedziałem. Jak się dowiaduję, to ta sama osoba. Znałem go jako prezesa fundacji Lexnostra - dodał.

Potwierdził, że to Lisowski przygotowywał podpisane przez niego pisma do ambasad.

Lech Kołakowski PAP/Tomasz Gzell

Kołakowski o "braku rąk do pracy"

Na początku przesłuchania Kołakowski poprosił o możliwość wygłoszenia swobodnej wypowiedzi. - Musimy oddzielić dwie kwestie: tak zwanej afery wizowej od rzeczywistych działań wynikających z potrzeb polskiej wsi, braku rąk do pracy - stwierdził.

Jak przekazał, w czasie, gdy był wiceministrem rolnictwa, zwracały się do niego organizacje rolników i sadowników. Zauważył, że po tym, jak wielu Polaków wyjechało do UE do pracy, na rynku powstał deficyt pracowników. Jak stwierdził, w gospodarce brakuje kilku milionów rąk do pracy, duże braki są też w rolnictwie.

Świadek zapewnił, że jego działania były oparte na potrzebach przedstawianych przez organizacje rolnicze, a "jeśli konieczne są wizy, to są organy państwa, które się tym zajmują". Jego zdaniem, rolą państwa i rządu jest zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe Polski i zapewnienie pracowników sezonowych do pracy w rolnictwie.

Poinformował, że w Ministerstwie Rolnictwa z udziałem przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych oraz rodziny odbywały się formalne spotkania, z których były spisywane protokoły. Dodał, że uczestniczyli w nich przedstawiciele różnych branż i organizacje rolnicze.

Chciał przytoczyć fragment listu, jaki otrzymał od właściciela gospodarstwa ogrodniczego. Szef komisji odpowiedział mu, że komisja dysponuje wszystkimi materiałami, w których pojawiło się jego nazwisko w czasie, gdy był wiceministrem. Mimo sprzeciwu Kołakowski przeczytał kilka pism, które do niego w tamtym okresie trafiły. Szef komisji zadeklarował, że to był ostatni raz, kiedy świadek nadużył zaufania komisji, odczytując dokumenty.

Autorka/Autor:ads, mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP