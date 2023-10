Kontrola NIK w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie afery wizowej

Kontrolerzy NIK - jak przekazał reporter TVN24 Sebastian Napieraj - weszli do budynku MSZ przed godziną 10.

- Ten temat jest bardzo poważny, o czym świadczą przekazywane przez media informacje, dotyczące zarówno kontekstu finansowego tej sprawy, jak i bezpieczeństwa państwa. Po głębszej analizie i na podstawie wniosków o kontrolę napływających do NIK z wielu ośrodków, nie tylko politycznych, w tym Konfederacji, zdecydowaliśmy o jej przeprowadzeniu - powiedział.

Dodał, że "dostaliśmy dość dużą ilość informacji od pracowników z placówek dyplomatycznych, którzy zwracają uwagę na bardzo poważne nieprawidłowości." - Wiemy, że MSZ to newralgiczny resort, a stabilność i autorytet dyplomacji ma olbrzymie znaczenie, więc ta afera na pewno nam jako państwu bardzo zaszkodziła i trzeba zrobić wszystko, by się nie powtórzyła. Dla wizerunku Polski jest to ogromy cios - dodał.