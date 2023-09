"Ma nagrania z co najmniej dwoma wysokiej rangi urzędnikami rządu PiS". Edgar K. "ze statusem małego świadka koronnego"

czytaj dalej

Kilka tysięcy osób bierze udział w "Marsz gniewu" zorganizowanym przez związki zawodowe pracowników budżetówki. Jego uczestnicy domagają się podwyżek płac. - Jesteście tu dziś po to, aby pokazać całej Polsce, że państwo polskie jeszcze się nie zawaliło wyłącznie dzięki waszej ciężkiej pracy. Jesteście tu dziś po to, aby wszyscy w Polsce, którzy stanowią prawo i decydują, pamiętali o tym, dzięki komu mogą się chwalić w telewizji swoimi sukcesami. Bez was nie da się w Polsce przeprowadzić żadnej reformy – powiedziała do uczestników marszu szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias.