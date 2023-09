Prezydent: nie mogę ujawnić szczegółów dotyczących mojej wiedzy na temat podejrzeń takiego procederu

Duda: sugerowane przez niektóre media rzekome próby jakichś szantaży wobec mnie nigdy nie miały miejsca

- Chcę to jasno i wyraźnie podkreślić, ja po prostu artykułowałem swoje decyzje, żadnych szantaży wobec mnie nikt nie stosował i nie wiem czemu ktoś takie informacje rozprzestrzenia. Mogę z uśmiechem tylko powiedzieć, że z tego, co widzę, nie są to media, które kiedykolwiek jakieś dobre słowo na mój temat by powiedziały, więc bardzo proszę o odrobinę jednak obiektywizmu, zwłaszcza, że są to poważne sprawy państwowe - zaznaczył Duda.