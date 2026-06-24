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Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Wszczęto śledztwo w sprawie prosektorium

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Warszawski Szpital Południowy
Ordynator Piotr Szenk o zarzutach wobec szpitala
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące działania prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawa dotyczy "nieprawidłowości w wypełnianiu kart zgonów". Jak podaje rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, to jedno z kilkudziesięciu postępowań dotyczących placówki od 2023 roku.

O śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego jako pierwsze poinformowało Radio ZET. Jak ustalono, zostało ono wszczęte około miesiąc temu z doniesienia pracującego w prosektorium lekarza.

Doniesienia te potwierdził tvn24.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. - Chodzi tutaj o nieprawidłowości w wypełnianiu kart zgonów - przekazał.

Jak podaje Radio ZET, "według zawiadamiającego podrobiono jego podpisy, a także zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów".

Skiba sprecyzował, że sprawa dotyczy wydarzeń w okresie wakacji w ubiegłym roku. Jest to również jedno z 32 postępowań, które toczyły się lub toczą w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Usynów od początku 2023 roku związanych ze Szpitalem Południowym.

Podkreślił też, że to konkretne postępowanie dotyczy prosektorium, a nie SOR-u tej placówki.

Afera w Szpitalu Południowym

W sprawie Szpitala Południowego w poniedziałek wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczy wątku lekarza Dawida Kacprzyka i jego wynagrodzeń, drugie obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza oraz kwestię nadzoru nad funkcjonowaniem placówki.

Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Kacprzyk w zeszły poniedziałek zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus.

Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala. Nową prezeską zarządu placówki została Aneta Gomółka-Siembora. Trwają też kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prokurator generalny i szef MS Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP.

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Tagi:
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Dziennikarka tvn24.pl
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