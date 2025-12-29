Luksusowe samochody, kolekcjonerskie monety. "Tak bawił się za państwowe pieniądze"

Wyniki kontroli NIK pokazują, że nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych było więcej Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Jak opisuje Onet, w czasie pandemii COVID-19 oraz po rosyjskiej napaści na Ukrainę do spółek Pawła S. trafiło z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) co najmniej 700 mln zł. Kluczową rolę miały odegrać kontrakty na dostawy agregatów prądotwórczych dla Ukrainy, na których - według ustaleń śledczych - przedsiębiorca mógł zarobić "na czysto" ponad 200 mln zł.

Z dokumentów, do których dotarła redakcja, wynika, że spółka Seltet należąca do Pawła S. kupiła agregaty w Chinach za około 69 mln zł, a następnie sprzedała je RARS za ponad 351 mln zł. Sprzęt miał jednak nigdy nie dotrzeć na Ukrainę, a część transportów realizowano przez terytorium Rosji - wbrew rekomendacjom Agencji Wywiadu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Śledczy badają również, dlaczego realizacja zamówień odbywała się bez procedur przetargowych.

Cztery umowy, dziesiątki zaliczek

Onet wskazuje, że Paweł S. nie angażował własnych środków w realizację państwowych zamówień. Zakupy finansowane były z wysokich zaliczek wypłacanych przez RARS, sięgających nawet 80 proc. wartości kontraktów.

Jak ustalił Onet, na dostawę agregatów, RARS zawarła ze spółką Seltet w sumie cztery umowy:

- 5 stycznia 2023 roku o wartości 173 829 639 zł (z opcją wypłaty tego samego dnia 50 mln zł zaliczki) - 23 marca 2023 roku na kwotę 96,9 mln zł (z opcją zaliczki w wysokości 77,5 mln zł już następnego dnia) - 29 marca 2023 roku o na kwotę 37,3 mln zł - 30 marca 2023 roku na kwotę 37,3 mln zł

Onet podaje, że między styczniem i kwietniem 2023 roku RARS dokonał na konto spółki Seltet 46 przelewów na łączną kwotę 351 62 032 zł. "Wiele z nich to idące w dziesiątki milionów zaliczki na zamawiane agregaty" - czytamy. Paweł S. miał przelać blisko 69 milionów zł na konta dwóch chińskich spółek jako zapłatę za kupione agregaty.

"Resztą dysponował wedle własnego uznania. Część przelewał na swoje prywatne konta, a za część dokonywał luksusowych zakupów" - dodaje portal.

Trzy "pasje" Pawła S.

Onet opisuje także inwestycje dokonywane przez twórcę marki Red is Bad niedługo po otrzymaniu przelewów z RARS.

Portal wspomina - o czym pisał już w ubiegłym roku - o kupowaniu przez Pawła S. apartamentów w warszawskim Miasteczku Wilanów, a także regularnym skupowaniu przez niego okolicznościowych monet - m.in. z kolekcji "Skarby Stanisława Augusta" wartych między 1,2 tys. a 6 tys. zł za sztukę. Według ustaleń portalu, w okresie między styczniem i czerwcem 2023 roku Paweł S. zakupił monety za łączną kwotę blisko 500 tysięcy zł.

Tylko w latach 2020-2022 kupuje siedem apartamentów w Miasteczku Wilanów, jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Warszawie, gdzie ceny metra kwadratowego mieszkania zaczynają się często od 20 tys. zł. Onet Fragment artykułu "Pół miliarda od PiS i niebotyczne marże. Tak zarabiał twórca Red is Bad. Ujawniamy podsłuchy CBA" (3 czerwca 2024 r.)

"To i tak niewiele w porównaniu z trzecią pasją i zarazem formą lokaty twórcy Red is Bad, jaką były samochody. A w szczególności jedna ich marka - BMW" - czytamy w artykule Jacka Harłukowicza.

Jak wynika z dokumentów księgowych spółki Seltet, na które powołuje się Onet, Paweł S. tylko pomiędzy kwietniem i lipcem 2023 roku nabył aż osiem samochodów BMW różnych modeli, w tym pojazdy klasy M i Gran Coupe, za łączną kwotę około 4,3 mln zł.

Pierwsze dwie "beemki" kupuje 30 kwietnia. Obie to SUV-y model X5. Za obie płaci wówczas łącznie 544 tys. zł. Marka najwyraźniej przypada mu do gustu, bo już dwa tygodnie później dokupuje trzy kolejne auta. O klasę lepsze i dużo jednak droższe. 22 maja, za pierwsze z nich (w dokumentach księgowych brak wskazania konkretnego modelu) płaci 861 tys. 900 zł. Dzień później, za sportowe BMW M8 przelewa dealerowi 700 tys. 731 zł i 71 groszy. (...) Ale prawdziwe eldorado robi sobie 20 lipca, kiedy to nabywa aż cztery pojazdy: kolejne dwa BMW X5 M50D (odpowiednio 300 i 243 tys. zł), BMW M8 Gran Coupe za 742 tys. zł i wreszcie BMW M6 Gran Coupe za - bagatela - 947 tys. zł. Onet Fragment artykuły "Osiem bmw, lamborghini i drogie monety. Tak bohater afery RARS bawił się za państwowe pieniądze" (29 grudnia 2025 r.)

Według źródeł Onetu Paweł S. zamówił również luksusowe lamborghini i za nie zapłacił, jednak pojazd został zabezpieczony przez CBA, zanim przedsiębiorca zdążył go odebrać.

Obrońcy zaprzeczają

Obrońcy Pawła S. zaprzeczają ustaleniom Onetu. W odpowiedzi przesłanej redakcji wskazali, że ich klient nabył tylko jeden samochód marki BMW, a informacje o zakupach monet i kolejnych aut są - według nich - nieprawdziwe.

"Nieprawdą jest, że pomiędzy styczniem i czerwcem 2023 r. mój Klient wydał na monety blisko pół miliona złotych. Nieprawdą jest, że mój klient w okresie kwiecień - lipiec 2023 r. nabył osiem samochodów marki BMW i nieprawdą jest, że wydał na te samochody kwotę 4,3 mln zł. Mój Klient nabył jeden samochód marki BMW seria 8, a nie osiem pojazdów tej marki" Odpowiedź mec. Elżbiety Buczek dla Onetu

Ponad 200 milionów zł "na czysto"

Dokumenty, na które powołuje się Onet, to część raportu ze śledztwa Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w sprawie nadużyć w RARS, które zostało wszczęte 2 lipca 2023 roku.

"Wykaz finansów spółki Pawła S., poza dowodem na jego rozrzutność obala kolportowany przez niego mit, że dyktowane przez niego ceny agregatów spowodowane były ogromnymi kosztami dostaw, które spoczywały na przedsiębiorcy" - podsumowuje Onet.

Jak donosi, z zestawienia opłat za transport lotniczy chińskich agregatów dostarczonych przez spółkę Seltet wynika, że Paweł S. zapłacił za to 48,5 mln zł. "Po odliczeniu tej kwoty - a także 69 mln zł, jakie za agregaty zapłacił w Chinach - od 351 milionów zapłaconych mu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, "na czysto" wychodzi lekko ponad 200 mln zł" - wylicza Onet.

I dodaje, że już po wszczęciu prokuratorskiego śledztwa, na kontach Pawła S. zabezpieczono jedynie nieco ponad 100 mln zł. "Śledczy nie mają wiedzy, co stało się z resztą wyprowadzonych z RARS pieniędzy" - zaznacza portal.

Trwa śledztwo

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 roku, prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Dotyczy ono między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Dotychczas w ramach śledztwa zarzuty przedstawiono 14 osobom, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu (zgadza się na podawanie nazwiska), trzem innym urzędnikom Agencji, a także między innymi twórcy marki Red is Bad Pawłowi S. Do sądu skierowano jeden akt oskarżenia.

Jak poinformował w październiku na antenie TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk, w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych twórca marki Red is Bad korzysta z instytucji małego świadka koronnego.

