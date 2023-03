Pytanie o zdjęcie z beneficjentem grantu z NCBR. Adam Bielan odpowiada

To jest pytanie do Jacka Żalka - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef Partii Republikańskiej Adam Bielan, pytany o zdjęcie ze spotkania z 2017 roku, na którym siedzi obok potencjalnego głównego beneficjenta 123-milionowej dotacji z NCBR. - Poznałem go w 2017 roku. Nie miałem z nim przez lata żadnego kontaktu - oświadczył.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba ujawnili kolejne fakty dotyczące dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dotacja w wysokości 55 milionów została przeznaczona 26-latkowi, który firmę założył już po ogłoszeniu naboru do konkursu z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 tysięcy złotych, a 123 miliony złotych firmie z Białegostoku, która - jak ustalili posłowie - od czasu założenia w 2020 roku, co roku przynosiła straty.

Pytanie o zdjęcie z 2017 roku. Adam Bielan odpowiada

- To jest spotkanie, które organizował pan Jacek Żalek, wówczas szef grupy przyjaźni polsko-katarskiej w polskim parlamencie - odniósł się do tego zdjęcia Adam Bielan.

Dopytywany o obecność na spotkaniu Piotra Maziewskiego, gość TVN24 odparł, że "to jest pytanie do Jacka Żalka". - Jak rozumiem, współorganizował to spotkanie. Ja pana Maziewskiego przed tym spotkaniem nie znałem. Poznałem go wtedy, to było krótkie, kurtuazyjne spotkanie, bo szef największego funduszu katarskiego przyjechał do Polski, żeby zbadać możliwości inwestowania w rozmaite projekty. Miał serię spotkań w rządzie, a ja, jako wicemarszałek Senatu, zostałem poproszony przez Jacka Żalka o spotkanie z nim - mówił Bielan.