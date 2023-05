NCBR pod lupą unijnych śledczych. "Policzek dla Polski" i "wielki wstyd"

To, że OLAF sprawdza czy nie było przekrętu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to jest policzek dla Polski - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Odniósł się do śledztwa, jakie po informacjach o nieprawidłowościach przy przyznawaniu dotacji wszczął w NCBR unijny urząd OLAF do zwalczania nadużyć finansowych. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej, stwierdził, że "nasze państwo przypomina coraz bardziej demokrację hybrydową".

Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który tropi defraudacje pieniędzy z Unii Europejskiej, rozpoczął śledztwo w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jak podała "Gazeta Wyborcza", powodem są dwie afery z przyznawaniem grantów, w które zamieszani są ludzie związani ze środowiskiem Partii Republikańskiej kierowanej przez europosła Adama Bielana.

Gawkowski: to, że OLAF sprawdza, czy nie doszło do przekrętu w NCBR, to policzek dla Polski

O tej sprawie dyskutowali w "Kropce nad i" Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej oraz Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy.

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to za czasów PiS-u siedlisko zła. Z instytucji, która miała dawać szanse Polakom do tego, żeby technologicznie się rozwijali, żeby mogli na polskim rynku dobrymi mocnymi start-upami, (...), to skończyliśmy na tym, że tworzymy firmę, ale taką, która jest dla PiS-u jak dojna krowa. To znaczy każda spółka która ma gdzieś z tyłu polityka PiS-u za promotora, albo kogokolwiek, kto wspiera PiS, może liczyć na to, że dostanie olbrzymie pieniądze - stwierdził Gawkowski.

Jego zdaniem "to, że OLAF, instytucja europejska, przyjechała do Polski i sprawdza czy nie było przekrętu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to jest policzek dla Polski". - Dlatego, że w Europie nam wszystkim, Polakom zostanie przyklejona łatka złodziei. Europejska instytucja, rozdzielająca granty, miliony złotych, będzie w Polsce sprawdzana przez firmę, która normalnie w Europie sprawdza korupcję - dodał.

Zgorzelski: nasze państwo przypomina coraz bardziej demokrację hybrydową

Piotr Zgorzelski mówił, że "to wielki wstyd, można powiedzieć obciach, że dzisiaj instytucja państwa polskiego muszą otwierać swoje podwoje przed OLAF-em, czyli - można powiedzieć - europejskim CBA, dlatego, że zachodzi podejrzenie, że idą jakieś piramidalne przekręty".

Według niego to, że sprawą zajmuje się OLAF, "to jest kompromitacja, ale także efekt tego, że mamy upolitycznioną prokuraturę".

Zdaniem wicemarszałka Sejmu "nasze państwo przypomina coraz bardziej demokrację hybrydową, (...), w której występuje trawestacja państwa prawa, czyli po prostu instrumentalne wykorzystywanie go do władnych potrzeb". Jak mówił dalej, cechą takiego systemu jest "prawo jest niestety poniżej władzy i następuje całkowite zatarcie trójpodziału władzy". - I to powoduje, że w ramach podziału łupów w centralnym ośrodku politycznym, który nie ma nic wspólnego z konstytucją, nastąpiło przydzielenie NCBiR partyjce, dzięki której Jarosław Kaczyński ma większość. Dostała jako łup polityczny tę instytucję, gdzie jest bardzo dużo pieniędzy do podziału - kontynuował.

