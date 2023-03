Afera w NCBR. Posłowie opozycji: żadnego audytu nie było, mamy pismo

Jedyne procedury, jakie zadziałały, to procedury złodziejskie - mówili w środę na konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba, odnosząc się do afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W odpowiedzi na słowa premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Partii Republikańskiej Adama Bielana przekazali, że w instytucji "nie było żadnego audytu". - To jest informacja, którą otrzymaliśmy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - dodali.

Joński: jedyne procedury, jakie zadziałały, to procedury złodziejskie

Szczerba: pierwszy wniosek o kontrolę jest z 3 lutego

Poseł Michał Szczerba mówił, że szef Partii Republikańskiej Adam Bielan "biega od mediów do mediów, próbuje się wybielić, mówiąc, że jego partia i to jego ludzie uruchomili audyt". - Dzisiaj z całą stanowczością podkreślamy: żadnego audytu nie było. To jest informacja, którą otrzymaliśmy dzisiaj w NCBR. Pierwszy wniosek o kontrolę do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, to pismo, które przedstawił poseł Joński, to 3 lutego. (Data) 25 lutego to wejście CBA w oparciu o upoważnienie z 23 lutego. 1 marca - nowa kontrola Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, bo ten pierwszy wniosek z 3 lutego dotyczył wyłącznie jednego projektu - 26-latka - mówił Szczerba.