Posłowie KO o nowych ustaleniach w sprawie afery w NCBR. "To rażący konflikt interesów"

Druga firma, która wzbudziła wątpliwości polityków w czasie kontroli poselskiej, pochodzi z Białegostoku. - Została zarejestrowana w 2020 roku. W 2020 roku przychód tej firmy wyniósł 132 złote. W roku 2021 roku przychód to 92 tysiące złotych. Ta spółka w 2020 roku miała stratę pięć tysięcy złotych, w 2021 roku miała 11,5 tysiąca złotych straty. Rok do roku była strata - wyliczał Szczerba. Wskazał, że ta spółka otrzymała 123 miliony złotych z NCBR.

Joński: to nie jest przypadek

Dariusz Joński powiedział, iż "nikt nie ma żadnych wątpliwości, że w ramach łupu politycznego, bo tak trzeba traktować to, co zrobiło PiS , przekazało nadzór nad NCBR-em Partii Republikańskiej". - Prezesem jest europarlamentarzysta z tej formacji, Adam Bielan . Wiceprezesem republikanów jest Jacek Żalek, który równocześnie jest wiceministrem funduszy, który dalej nadzoruje NCBR - mówił.

- Po pierwsze, 26-latek otwiera firmę w trakcie trwania konkursu z kapitałem 5 tysięcy (złotych) w siedzibie, gdzie wcześniej funkcjonowała partia Adama Bielana. Oni mówią, że to przypadek, my nie - powiedział poseł.

- Przedsiębiorca, który wygrywa 123 miliony z NCBR, jest jednocześnie w jednym stowarzyszeniu ze szwagrem Żalka. Oni mówią, że to przypadek, my mówimy, że nie. Przedsiębiorca, który otrzymuje 123 milionów złotych w ramach tego konkursu jest w jednym stowarzyszeniu z osobą, która dostaje trzy funkcje w NCBiR. Pierwsza to członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Drugie to jest szef komisji odwoławczej i w końcu odpowiada również za wybór nowego dyrektora - dodał.