Szczerba o dotacjach z NCBR: nie można karać uczciwych przedsiębiorców za nieudolność ludzi Partii Republikańskiej

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli w poniedziałek o godzinie 12 rozpoczną działania w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - przekazał rzecznik NIK. Tymczasem poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba przekazał w poniedziałek, że do końca kwietnia zablokowano wypłatę środków z NCBR na "uczciwe projekty". - Dzisiaj to opóźnienie wynikające z pazerności Partii Republikańskiej może spowodować to, że ponad 800 milionów złotych zostanie stracone - powiedział.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba ujawnili kolejne fakty dotyczące dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dotacja w wysokości 55 milionów złotych została przeznaczona 26-latkowi, który firmę założył już po ogłoszeniu naboru do konkursu z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 tysięcy złotych, a 123 miliony złotych firmie z Białegostoku, która - jak ustalili posłowie Szczerba i Joński - od czasu założenia w 2020 roku, co roku przynosiła straty.

Szczerba apeluje o wypłatę środków na "uczciwe projekty"

Na konferencji zorganizowanej w poniedziałek przed siedzibą Najwyższej Izby Kontroli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Dariusz Joński i Michał Szczerba, zaznaczyli, że ich zastrzeżenia budzą dwa kontrowersyjne projekty. - Naszych zastrzeżeń nie budzi wiele projektów uczciwych polskich przedsiębiorców, którzy postanowili skorzystać z programu "Szybka ścieżka" - mówił Szczerba.

Szczerba: jeżeli te środki nie zostaną wypłacone tym przedsiębiorcom uczciwym, to te środki znikną TVN24

- Uczciwe projekty, uczciwi przedsiębiorcy i innowacyjne rozwiązania. Decyzją ministra funduszy i polityki regionalnej zablokowano wypłatę tych środków, zablokowano podpisywanie umów do końca kwietnia - powiedział.

Jak dodał, "jeżeli te środki nie zostaną wypłacone tym przedsiębiorcom uczciwym, to te środki znikną". - Dokładnie 31 grudnia kończy się perspektywa finansowa 2014-2020. To jest ostatni dzień, kiedy te środki muszą być wydatkowane i muszą być zaraportowane. Dzisiaj to opóźnienie wynikające z pazerności Partii Republikańskiej może spowodować to, że ponad 800 milionów złotych zostanie stracone - ocenił.

- Z tymi przedsiębiorcami, którzy w sposób uczciwy postępują, mają potencjał, mają dorobek, a co najważniejsze - mają innowacyjne projekty - należy podpisać jak najszybciej umowy. Nie można ich karać za nieudolność ludzi Partii Republikańskiej - wskazał polityk KO.

Kontrolerzy NIK w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

W poniedziałek rzecznik Najwyższej Izby Kontroli poinformował, że o godzinie 12 tego dnia działania w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju rozpoczną kontrolerzy NIK.

Siedziba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TVN24

W poniedziałek przed południem w NIK stawili się posłowie Joński i Szczerba, którzy poinformowali, że przekażą Izbie dokumenty w sprawie NCBR, które skompletowali w czasie kontroli poselskiej. - Dzisiaj jesteśmy u pana prezesa Banasia, bo wierzymy w uczciwe państwo, wierzymy w to, że współpraca posłów i Izby nie po raz pierwszy przyniesie efekty - powiedział Szczerba.

- Cwaniacy z Partii Republikańskiej liczyli, że przygotowują koronkową robotę, koronkowe wyprowadzenie dwóch grantów na łączną kwotę 177 milionów złotych, ale coś się rypło, bo w naszym kraju są cały czas wolne media i są posłowie opozycji, którzy patrzą władzy na ręce - dodał.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej po wizycie w NIK ws. kontroli w NCBiR TVN24

- Nie mamy żadnej wątpliwości, że chciano wyprowadzić 180 milionów złotych i samo zablokowanie przez nas i przez dziennikarzy wypłacenia tej kwoty i rotacja na funkcji dyrektora nie wystarczy. Tu trzeba rozliczyć zarówno tych tak zwanych przedsiębiorców, którzy chcieli na rympał wyprowadzić pieniądze, jak i polityków, którzy stworzyli cały system, który pozwolił, żeby to zrobić - dodał Joński.

Banaś: kontrola powinna się zakończyć w okolicach czerwca

Pod koniec ubiegłego tygodnia szef NIK Marian Banaś ocenił, że "kwota 800 milionów, która została wydana na projekt 'Szybka ścieżka - innowacje cyfrowe' wymaga, aby obywatele wiedzieli, na co wydawane są pieniądze".

Łakomski: Adam Bielan za Jacka Żalka nie chce umierać i trochę się od niego dystansuje TVN24

Przypomniał, że "jedna firma w Białymstoku otrzymała 123 miliony". - Chcemy wiedzieć, w jakich okolicznościach i co zostało zrobione. Firma ponoć dopiero co zaczęła swoją działalność, a taką kwotę już dostała. To jest jak najbardziej potrzebne, aby ta kontrola miała miejsce - podkreślił.

Na pytanie, czy kontrola w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zakończy się przed wyborami, Banaś odparł: "myślę, że tak, jak najbardziej". - Jest to kontrola doraźna, a na ogół kontrole doraźne w dużo krótszym okresie są realizowane niż kontrole planowe. (...) Podejrzewam, że ta kontrola powinna się zakończyć gdzieś w okolicach czerwca - powiedział prezes NIK.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft//now

Źródło: PAP, TVN24