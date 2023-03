Bielan o aferze w NCBR: nie jestem aniołem stróżem Jacka Żalka

Dyrekcja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie tych kontrowersyjnych wniosków, zrobiła wszystko jak należy, to znaczy sprawiła, że żadna złotówka do tych dwóch projektów nie wpłynęła - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, odnosząc się do afery w NCBR. Proszony o ocenę pracy wiceprezesa republikanów Jacka Żalka, który z ramienia ministerstwa nadzorował działania Centrum, Bielan odparł: - Nie jestem aniołem stróżem Jacka Żalka, więc nie potrafię powiedzieć, jakie były jego wszystkie działania w tej sprawie.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba ujawnili kolejne fakty dotyczące dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dotacja w wysokości 55 milionów została przeznaczona 26-latkowi, który firmę założył już po ogłoszeniu naboru do konkursu z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 tysięcy złotych, a 123 miliony złotych firmie z Białegostoku, która - jak ustalili posłowie - od czasu założenia w 2020 roku, co roku przynosiła straty.

Pracę NCBR z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nadzorował wiceprezes Partii Republikańskiej Jacek Żalek.

Bielan: nie jestem aniołem stróżem Jacka Żalka

O to, czy Partia Republikańska bierze polityczną odpowiedzialność za to, co dzieje się w NCBR, pytany był w "Rozmowie Piaseckiego" szef tego ugrupowania, europoseł PiS Adam Bielan. - Bierzemy polityczną odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w rządzie, który wspieramy - odparł.

Na uwagę, że Jacek Żalek został odsunięty od prac w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bielan odparł, że "taką decyzję w porozumieniu z ministrem Żalkiem podjął [minister funduszy i polityki regionalnej - przyp. red.] Grzegorz Puda". - Biorąc pod uwagę to zamieszanie medialne i konieczność przeprowadzenia wewnętrznego audytu, to była dobra decyzja - ocenił szef Partii Republikańskiej.

- Dyrekcja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w tej sprawie, w sprawie tych kontrowersyjnych wniosków, zrobiła wszystko jak należy, to znaczy sprawiła (…), że żadna złotówka do tych dwóch kontrowersyjnych projektów nie wpłynęła - powiedział Bielan.

Dodał, że "rola Jacka Żalka w tej sprawie była żadna, dlatego że to były decyzje podejmowane na poziomie dyrekcji". - Nie jestem aniołem stróżem Jacka Żalka, więc nie potrafię powiedzieć, jakie były jego wszystkie działania w tej sprawie - stwierdził, pytany o ocenę działań swojego zastępcy w Partii Republikańskiej.

Jacek Żalek Artur Reszko/PAP

Pytany o to, czy będzie protestował, jeżeli Żalek straci stanowisko wiceministra, Bielan ocenił, że "zbyt wcześnie formułować takie wnioski". - Nie wiem o niczym, co by obciążało pana ministra Żalka. On, jak rozumiem, był przesłuchiwany przez prokuraturę w związku ze śledztwem toczącym się ze zgłoszenia samego dyrektora NCBiR - powiedział.

Bielan dopytywany był również o byłego już pełniącego obowiązki dyrektora NCBR Pawła Kucha, który sprawował funkcję od sierpnia 2022 roku. Oświadczył, że został on nominowany przez Jacka Żalka. - Była to osoba z grona kilku kandydatów, których Jacek Żalek rozważał - mówił.

- Paweł Kuch nie jest, nigdy nie był członkiem Partii Republikańskiej - zaznaczył Bielan.

Bielan: to jest na pewno rzecz niepokojąca

Odnosząc się do kontrowersji wokół dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju gość "Rozmowy Piaseckiego" ocenił, że "to jest na pewno rzecz niepokojąca". - Czy mamy do czynienia z przestępstwem, to jest zadanie odpowiednich organów państwa, prokuratury, żeby to ustalić. Ja takich dowodów na przestępstwo nie mam, natomiast w tej sprawie było bardzo wiele zagadkowych decyzji urzędników, które dyrektor Kuch starał się wyjaśnić - powiedział.

Bielan wskazał, że "ten największy wniosek przeszedł do dalszego procedowania, przeszedł ocenę formalną, mimo że w oczywisty sposób przekraczał maksymalny limit w tym programie". - Na pytanie w audycie wewnętrznym, dlaczego przepuszczono ten wniosek, usłyszano odpowiedź, że kurs euro jest płynny - mówił prezes Partii Republikańskiej, dodając, że to "dość zaskakująca interpretacja".

Adam Bielan mówił również o ujawnionych przez posłów Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerbę i Dariusza Jońskiego stenogramach, z których wynika, że eksperci mieli szereg uwag do projektu, na który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chciało przeznaczyć 123 miliony złotych dotacji.

- Decyzje o tym, jaki wniosek przechodzi do dalszej procedury, podejmuje trzyosobowy panel ekspertów, w którym większość mają tak zwani eksperci zewnętrzni. (…) Pan Joński i pan Szczerba zaprezentowali nagrania sprzed właściwego panelu i rzeczywiście wszyscy trzej eksperci wypowiadali się negatywnie o tym wniosku, tylko później następuje panel i następuje rzecz bardzo dziwna i moim zdaniem bardzo podejrzana - dwóch ekspertów zewnętrznych głosuje za tym wnioskiem i przegłosowują przedstawiciela NCBiR - powiedział.

Szef Partii Republikańskiej przyznał, że system przyznawania grantów "jest bardzo zły".

