"Przełom w sprawie afery w NCBiR". Joński: CBA potwierdza ustalenia moje, Szczerby i dziennikarzy

Rabin Szalom Ber Stambler, przewodniczący Centrum Żydowskiego Chabad-Lubawicz był gościem Andrzeja Morozowskiego w programie "Tak jest". Opowiedział, jak z jego perspektywy wyglądało zgaszenie świec chanukowych przez Grzegorza Brauna. Rabin był też obecny podczas dzisiejszej uroczystości ponownego zapalenia świec. - Mam nadzieję, że przesłaniem nie jest to, co zrobił poseł Braun, ale dzisiejsza uroczystość - mówił. - Ogromna fala tolerancji wychodzi z Polski do całego świata - dodał rabin.