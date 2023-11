"Pierwszy krok na drodze do sprawiedliwości". Ważna decyzja sądu w sprawie afery respiratorowej

Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, przekazał, że Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził w piątek nieprawidłowości w postępowaniu prokuratury w sprawie dotyczącej afery respiratorowej i zwrócił ją prokuraturze. Polityk ocenił, że "to pierwszy krok na drodze do sprawiedliwości i osądzenia winnych zakupu respiratorów od handlarza bronią". Do sprawy odniosła się już warszawska prokuratura okręgowa.

Pod koniec września tego roku poseł Szczerba uzyskał status osoby, która ma prawo złożyć zażalenie na umorzenie postępowania w tej sprawie. Decyzję w tej sprawie sąd podjął w piątek.

- Jak państwo wiecie, zaskarżyłem - dzięki współpracy z panią pełnomocnik, mecenas Maritą Dybowską-Dubois - umorzenie postępowania w sprawie afery respiratorowej do Sądu Okręgowego. Dzisiaj Sąd Okręgowy potwierdził nieprawidłowości w postępowaniu prokuratury i zwrócił sprawę prokuraturze - przekazał Szczerba podczas briefingu prasowego.

- Według nas jest to bardzo ważny krok w dochodzeniu sprawiedliwości w tej sprawie, ale również to otwiera nam przestrzeń do rozliczeń funkcjonariuszy PiS, którzy byli odpowiedzialni za ten niegospodarny zakup respiratorów od handlarza bronią. W tym zaskarżeniu, które również przygotujemy po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, podniesiemy nowe okoliczności, które zauważamy w sprawie - dodał.

- Osobom odpowiedzialnym za te nadużycia, za niedopełnienie obowiązków, wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Wtedy, kiedy 21 czerwca 2021 roku prokuratura Ziobry, prokuratura okręgowa w Warszawie, zakończyła to postępowanie, myśleli, że będą bezkarni - kontynuował poseł.

- Nasz upór, nasza konsekwencja, nasze zaskarżenie, (....), spowodowało to, że sprawa jest w biegu, że w tej chwili sąd również zwrócił uwagę na nieprawidłowości w działaniu prokuratury, uchybienia proceduralne, dzięki czemu będziemy mogli, (...), sformułować zaskarżenie - stwierdził.

Jak mówił dalej poseł KO, konsekwencją tego zaskarżenia "może być tylko jedna rzecz - zwrot sprawy do prokuratury, zakończenie postępowania, uwzględnienie naszych wniosków, ale również sformułowanie zarzutu wobec wszystkich winnych zaniedbań, niedopełnienia obowiązków".

- Dzisiaj te uchybienia są dostrzegane przez sąd, co cieszy, ale oczywiście droga do zarzutów wobec Janusza Cieszyńskiego, Łukasza Szumowskiego, innych urzędników Ministerstwa Zdrowia jest daleka. Ale jesteśmy w tym działaniu bardzo konsekwentni - dodał.

"Sąd Okręgowy w W-wie zwraca sprawę prokuratorze, dopatrując się nieprawidłowości w jej działaniu! To pierwszy krok na drodze do sprawiedliwości i osądzenia winnych zakupu respiratorów od handlarza bronią. Otwiera się ścieżka do rozliczeń PiS! Nie odpuszczamy" - napisał na platformie X.

Komentarz prokuratury

Do decyzji sądu odniósł się w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna. - Sąd nie rozpoznał dzisiaj merytorycznie zażalenia skarżącego na postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa. Podstawą zwrotu sprawy prokuraturze były nieprawidłowości przy doręczeniu tego postanowienia. Sąd zobowiązał prokuratora do doręczenia postanowienia o umorzeniu - powiedział prokurator. Dodał, że ewentualną decyzję o złożeniu zażalenia na piątkowe postanowienie sądu prokuratura podejmie po jego otrzymaniu.

