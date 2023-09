Szczerba chce kontynuacji śledztwa w sprawie respiratorów. Decyzja sądu dwa dni przed wyborami

- Trwała batalia o dostęp do akt, do uzasadnienia, o uznanie mnie za osobę, która ma prawo do złożenia zażalenia - mówił Szczerba.

Decyzja sądu 13 października

- To, co my robimy w tej sprawie, co ja robię w tej sprawie, to jest tak naprawdę zmuszenie prokuratury, żeby ponownie wróciła do sprawy afery respiratorowej. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że czas bezkarności się kończy. Zaczyna się czas rozliczeń. Jednym z elementów tego wielkiego procesu, do którego się przygotowujemy, do wielkiego projektu pod nazwą "uczciwa Polska" jest osądzenie bohaterów afery respiratorowej - podkreślił Szczerba.