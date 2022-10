Budka: to, co zrobiliście, tylko potwierdza tezę, że ta sprawa musi być wyjaśniona w całości

W reakcji na słowa Tuska Prokuratura Krajowa w środę wieczorem opublikowała protokoły zeznań Marcina W. Zeznał on - jak wynika z jednego z protokołów - że wręczył łapówkę w wysokości 600 tysięcy euro osobie o inicjałach M.T. Według mediów chodzi o Michała Tuska, syna byłego premiera. Michał Tusk zapewnia, że nigdy nie poznał Marka Falenty i nie zna Marcina W. - To totalne bzdury. Prokuratura ma je od lat. Nigdy przez te wszystkie lata nie byłem nawet przesłuchiwany w tej sprawie - podkreśla.

Budka: to tylko potwierdza, że sprawa musi być wyjaśniona w całości

W czwartek opublikowane protokoły komentowali w Sejmie posłowie. Borys Budka z PO z mównicy sejmowej wnosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o powołaniu sejmowej komisji śledczej "do wyjaśnienia afery szpiegowskiej i wpływu rosyjskich służb już nie tylko na obalenie polskiego rządu, ale przede wszystkim na siedem ostatnich lat polityki energetycznej w Polsce".

- To, co zrobiliście w ostatnich godzinach, tylko potwierdza tezę, że ta sprawa musi być wyjaśniona w całym swoim aspekcie. Doprowadziliście do uzależnienia polskiej energetyki od węgla ze wschodu. Robiliście wszystko, by nie wprowadzić odnawialnych źródeł energii. Przede wszystkim to, co zrobiliście w ostatnich godzinach, pokazuje wasze putinowskie metody walki z opozycją. Przez siedem lat nie wyjaśniliście wpływu rosyjskiej agentury na polską politykę wewnętrzną - mówił Budka.